Un pas inattendu de la Maison-Blanche : Trump TV lancé sur YouTube 24h/24

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Un pas inattendu de la Maison-Blanche : Trump TV lancé sur YouTube 24h/24

Le président des États-Unis Donald Trump a lancé la chaîne numérique « Trump TV », diffusant 24h/24 sur YouTube, dans un contexte de tensions accrues avec les médias. Cette nouvelle plateforme vise à transmettre directement aux spectateurs les discours, déclarations et vidéos d'événements passés du président et de son administration.

Que diffuse Trump TV ?

La Maison-Blanche a baptisé ce nouveau projet « TRUMP TV: The Essentials Station » .

Selon la description officielle, la chaîne diffuse 24h/24 des événements marquants de l'administration Trump, les principaux discours du président, ses déclarations et une sélection de vidéos. Le contenu est mis à jour en temps réel.

La diffusion initiale a présenté d'anciennes apparitions publiques de Trump, notamment des extraits de la cérémonie d'investiture. Les programmes futurs seront également basés sur des vidéos sélectionnées par la Maison-Blanche.

Pourquoi cette décision a-t-elle été prise maintenant ?

Le lancement de Trump TV intervient à un moment où les différends entre la Maison-Blanche et plusieurs grandes organisations médiatiques concernant l'accès à la presse se sont intensifiés.

L'administration Trump a restreint l'accès à la Maison-Blanche aux journalistes de CNN, MSNBC et Politico. Ces organisations ont saisi la justice fédérale, arguant d'une violation de leurs droits constitutionnels à la liberté de la presse. L'administration soutient que si le droit des médias à diffuser des informations est préservé, l'accès physique aux locaux de la Maison-Blanche n'est pas un droit automatique.

Les grandes chaînes ont cessé de couvrir le président

Le point de tension majeur a été la suspension temporaire des activités du pool de presse télévisé à la Maison-Blanche.

Habituellement, ABC, CBS, CNN, Fox News et NBC couvrent à tour de rôle les événements et les déplacements du président, partageant les images avec les autres chaînes. Après que CNN n'a pas pu remplir sa mission, les autres chaînes ont refusé de désigner un remplaçant.

Par conséquent, le système de couverture par pool de presse pour les événements de Trump à New York liés à l'Assemblée générale de l'ONU a été modifié. Selon l'AP, CNN devait accompagner le président à New York, mais son nom ne figurait pas sur le calendrier de la Maison-Blanche.

Trump TV remplacera-t-elle les chaînes indépendantes ?

La nouvelle plateforme se distingue par une différence majeure : les vidéos ne sont pas éditées par une rédaction indépendante, mais choisies et diffusées par la Maison-Blanche elle-même.

Par conséquent, Trump TV doit être vue comme un canal d'information numérique officiel de l'administration plutôt que comme un substitut au journalisme indépendant. Pour la Maison-Blanche, cela permet de transmettre les discours et décisions du président au public sans intermédiaire.

Actuellement, CNN, MSNBC et Politico tentent de rétablir leurs droits d'accès à la Maison-Blanche par voie judiciaire. L'issue juridique de ce conflit pourrait influencer les relations entre l'administration présidentielle et la presse aux États-Unis.

Ainsi, alors que les relations entre le président américain et la presse atteignent un nouveau stade de tension, la Maison-Blanche a lancé un nouveau moyen de communication directe avec le public : Trump TV, disponible 24h/24.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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