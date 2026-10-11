9 personnes abattues en Pennsylvanie, aux États-Unis

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9 personnes abattues en Pennsylvanie, aux États-Unis

Une terrible attaque armée a eu lieu dans la ville d'Erie, en Pennsylvanie, aux États-Unis. CBS rapporte, en citant la police locale, qu'à la suite de la fusillade, un total de neuf personnes, dont deux jeunes enfants ont trouvé la mort.

L'auteur armé du crime sanglant s'est retranché dans le bâtiment et s'est suicidé à l'issue des négociations avec la police.

Comment la tragédie s'est-elle produite ? Les coups de feu dans la rue et les victimes

Selon la chronologie initiale fournie par les forces de l'ordre locales, l'incident s'est produit le 9 octobre vers 17h00, heure locale :

  • Attaque dans la rue : Selon les témoins, l'assaillant a ouvert le feu sur des personnes à l'extérieur avant d'entrer dans l'immeuble résidentiel. La police arrivée sur les lieux a découvert les corps de deux femmes dans la rue ;

  • Victimes à l'intérieur de la maison : Lors de l'inspection de l'intérieur de la maison, il a été constaté que plusieurs autres personnes, dont deux mineurs, avaient été abattues ;

  • Siège et négociations : À l'arrivée de la première patrouille, le criminel était encore en vie ; il est entré dans la maison et a barricadé les portes.

Pourquoi l'assaillant ne s'est-il pas rendu ?

Les policiers ont tenté d'engager des négociations d'urgence pour convaincre le suspect de déposer les armes et de se rendre :

  • Coups de feu entendus de l'intérieur : En réponse aux appels à se rendre, de nouveaux coups de feu ont été entendus depuis l'intérieur de la maison ;

  • Mort du criminel : Les forces spéciales entrées dans le logement ont constaté que l'assaillant s'était suicidé par balle.

Actuellement, la police d'Erie poursuit une enquête approfondie pour déterminer les causes de ce crime atroce et les intentions réelles de l'assaillant.

EriePennsylvanieÉtats-UnisCBSFusillade
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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