Où Michael Carrick poursuivra-t-il sa carrière après Manchester United ?
Le club de « Manchester United» qu'il a dirigé par intérim Michael Carrick a officiellement quitté l'équipe. La direction des Mancuniens a tranché en faveur du célèbre technicien argentin pour le poste d'entraîneur principal dans ses plans futurs : Mauricio Pochettino a été choisi.
L'intérêt de West Ham et nouvelles options
Peu après, le nom de Michael Carrick a commencé à être associé à un autre club anglais. Selon les informations diffusées par la célèbre publication britannique indykaila News sa candidature est sérieusement étudiée par le club de « West Ham » évoluant en Premier League ou en Championship.
Selon les rapports, la direction londonienne discute activement de la possibilité de confier rapidement l'équipe à Michael Carrick si les résultats de l'entraîneur actuel, Scott Parker, ne s'améliorent pas. Actuellement, « West Ham » occupe la 23 points avec neuvième place au classement du Championship.
Changements de club et d'entraîneur
Détails et indicateurs
Entraîneur partant
Michael Carrick («Manchester United» ancien entraîneur par intérim)
Nouvel entraîneur principal (MU)
Mauricio Pochettino (Technicien argentin)
Club intéressé
« West Ham » (Londres)
Situation actuelle du club
9e place au classement du Championship avec 23 points
Un nouveau défi pour Carrick
Le court passage de Michael Carrick à « Manchester United » lui a apporté une expérience précieuse en tant qu'entraîneur. Si l'accord avec « West Ham » se concrétise, il entamera une nouvelle étape responsable dans sa carrière, luttant pour ramener les Londoniens dans l'élite.
Selon vous, Michael Carrick peut-il diriger « West Ham » et mener l'équipe vers ses objectifs ambitieux ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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