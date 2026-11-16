Où Michael Carrick poursuivra-t-il sa carrière après Manchester United ?

Le club de « Manchester United» qu'il a dirigé par intérim Michael Carrick a officiellement quitté l'équipe. La direction des Mancuniens a tranché en faveur du célèbre technicien argentin pour le poste d'entraîneur principal dans ses plans futurs : Mauricio Pochettino a été choisi.

L'intérêt de West Ham et nouvelles options

Peu après, le nom de Michael Carrick a commencé à être associé à un autre club anglais. Selon les informations diffusées par la célèbre publication britannique indykaila News sa candidature est sérieusement étudiée par le club de « West Ham » évoluant en Premier League ou en Championship.