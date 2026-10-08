Situation effrayante : en Indonésie, un corps vieux de 350 ans est toujours conservé dans une maison

Bien que près de 350 ans se soient écoulés, son corps est toujours conservé. Dans le village de Jiwika, situé dans les montagnes de Papouasie en Indonésie, une ancienne momie du peuple Dani est préservée comme un ancêtre.

Selon des sources locales, la momie appartient à un chef guerrier nommé Wim Motok Mabel. On estime qu'elle est âgée d'environ 350 ans.

Selon une ancienne tradition du peuple Dani, le corps du défunt a été séché par une méthode spéciale utilisant la fumée. Ce processus a ralenti la décomposition et permis au corps de se conserver longtemps.

Cependant, cette momie n'est pas un simple objet historique. Le peuple Dani la vénère comme un ancêtre et la garde dans une maison traditionnelle spéciale. Cette coutume est liée à la préservation de la mémoire des ancêtres et à la transmission de leur histoire aux générations futures.

Aujourd'hui, cette momie de Jiwika suscite l'intérêt en tant que l'une des traditions culturelles les plus insolites de la région de Papouasie.