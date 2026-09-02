Classement des pays les plus pluvieux de la planète dévoilé

Alors que le changement climatique et le risque de sécheresse mondiale font l'objet de débats intenses, les organisations météorologiques internationales ont publié le classement des pays les plus pluvieux de la planète. Selon les données, la Colombie, pays unique d'Amérique du Sud, est arrivée en tête avec une moyenne annuelle de 3 240 millimètres de précipitations. Quels sont les autres pays du trio de tête, quel est l'unique représentant africain, et pourquoi l'Inde, qui abrite le point le plus pluvieux du monde, ne figure-t-elle pas en haut de la liste ?

Découvrez ci-dessous les régions les plus humides de la Terre, les merveilles climatiques de la nature et les détails sur la géographie des pays pluvieux.

1. Le leader incontesté : 3 240 mm de pluie par an et le contraste climatique de la Colombie

La première place de la Colombie dans ce classement n'est pas un hasard, mais cela ne signifie pas que tout le pays est sous la pluie. Ce chiffre n'est pas celui d'un point spécifique, mais la valeur moyenne annuelle calculée sur l'ensemble du territoire national est considérée.

Quantité annuelle moyenne : 3 240 millimètres ;

Diversité climatique : Le territoire colombien est riche en contrastes naturels. Si une partie du pays abrite des savanes sèches et chaudes, les côtes du Pacifique et le bassin amazonien sont dominés par des pluies incessantes et des forêts tropicales humides.

Cette situation géographique unique — la rencontre des courants aériens des deux océans (Atlantique et Pacifique) et de la cordillère des Andes — a fait de la Colombie le pays le plus humide de la planète.

2. Le trio de tête : l'unique joyau africain et le géant de l'Océanie

Deux autres régions exotiques complètent le podium des pays les plus pluvieux du monde :

2e place — Sao Tomé-et-Principe (3 200 mm) :

Situé dans le golfe de Guinée, ce petit État insulaire africain occupe la deuxième place avec 3 200 millimètres de précipitations par an. Le plus surprenant est que sur ces îles, la saison des pluies dure près de 9 mois. Sao Tomé-et-Principe est le seul pays africain à figurer dans le top 10 des pays les plus pluvieux du monde. 3e place — Papouasie-Nouvelle-Guinée (3 142 mm) :

Situé dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, ce vaste pays reçoit en moyenne 3 142 millimètres de pluie par an. Les pluies incessantes et les jungles denses ont permis à la biodiversité d'y être préservée au maximum.

3. Géographie des pays pluvieux : quelles régions vivent sous l'eau ?

L'analyse du classement montre que les pays les plus pluvieux de la planète se concentrent principalement dans trois grandes régions géographiques :

Les régions maritimes d'Asie du Sud-Est : Vivant sous les pluies de mousson et les vents océaniques humides, l'Indonésie, le Brunei et la Malaisie occupent les premières places.

La région du Pacifique Sud : Outre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les nombreux archipels composés des Samoa et des îles Salomon sont également des zones de précipitations incessantes.

La ceinture d'Amérique centrale : Reliant deux continents et riches en forêts tropicales, les pays voisins le Costa Rica et le Panama occupent une place solide dans le top 10 des pays les plus humides.

4. Le « paradoxe indien » : pourquoi le point le plus humide existe-t-il, mais le pays n'est-il pas dans le classement ?

Une question légitime se pose pour de nombreux passionnés de géographie : pourquoi l'Inde, qui abrite le lieu le plus pluvieux du monde, ne figure-t-elle pas parmi les leaders de cette liste ?

Le fait est que le village de Mawsynram situé dans l'État de Meghalaya en Inde, est effectivement inscrit au Livre Guinness des records comme la localité la plus pluvieuse de la Terre (plus de 11 800 millimètres de précipitations en moyenne par an).

Cependant, le classement mondial présenté ne repose pas sur l'indicateur d'une ville ou d'une région montagneuse isolée, mais sur la quantité moyenne de précipitations sur l'ensemble du territoire national. Le territoire de l'Inde est très vaste, et en raison de la présence de vastes steppes arides, du désert du Thar et de plateaux centraux peu pluvieux, la moyenne nationale globale a considérablement diminué.

Conclusion et opinion publique

La Colombie et d'autres pays tropicaux recevant plus de 3 000 millimètres de précipitations par an sont les véritables « poumons » de notre planète et d'immenses sources d'eau douce. Si de telles précipitations assurent une nature verdoyante et d'immenses forêts, elles provoquent également des risques réguliers tels que des glissements de terrain et des inondations.

À votre avis, est-il confortable de vivre dans un climat constamment pluvieux et humide, ou les régions ensoleillées et sèches sont-elles préférables ? Où avez-vous observé les pluies les plus fortes et les plus longues ? Laissez vos avis dans les commentaires !