Le scandale des restes humains à Harvard coûte 53 millions de dollars

Pour régler les poursuites liées au vol et à la vente sur le marché noir de restes humains de donneurs par l'ancien directeur de la morgue de la faculté de médecine de Harvard, un accord de 53 millions de dollars a été conclu. L'accord doit encore être approuvé par le tribunal.

Les doyens de la faculté de médecine de Harvard, George Q. Daley et Bernard S. Chang, ont qualifié les actes de l'ancien directeur de la morgue, Cedric Lodge, de « répugnants et inacceptables », soulignant qu'il s'agissait d'une grave trahison des valeurs de l'institution.

Dans le cadre de l'accord, un total de deux fonds de 53 millions de dollars seront créés. Les fonds seront destinés à régler les réclamations déposées par 47 proches de donneurs dont les corps pourraient avoir été maltraités ou vendus.

L'accord concerne les proches des personnes ayant fait don de leur corps à l'enseignement médical et à la recherche via le programme de dons anatomiques de Harvard entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2023.

Harvard a déclaré ne pas pouvoir identifier précisément les donneurs dont les restes ont été emportés par Lodge. Après son arrestation en 2023, l'université a tenté d'identifier les victimes potentielles en examinant les dossiers des enquêteurs fédéraux et d'autres documents.

Après avoir plaidé coupable l'année dernière du vol et de la vente de restes humains, Lodge a été condamné à 8 ans de prison. Les procureurs ont révélé qu'il prélevait des cerveaux, de la peau, des mains et des visages sur les corps pour les envoyer à des acheteurs en Pennsylvanie et dans d'autres États.

Sa femme, Denise Lodge, a également été condamnée à plus d'un an de prison pour l'avoir aidé. Six autres personnes ayant acheté des restes humains à Lodge ont également plaidé coupable et ont été condamnées à des peines de prison.

Dans l'un des cas les plus macabres, Lodge a fourni de la peau humaine à un acheteur qui souhaitait la traiter pour en faire une reliure de livre.

Habituellement, les corps des donneurs utilisés à Harvard pour l'enseignement et la recherche sont restitués aux familles ou incinérés. Lodge, lui, prélevait les restes avant l'incinération. L'université a affirmé que ces actes avaient été commis sans son autorisation.

Selon l'accord, Harvard fournira aux familles des victimes une déclaration officielle condamnant les actions de Lodge. Il est également prévu de créer une bourse d'études annuelle pour les étudiants en médecine en l'honneur des donneurs anatomiques à partir de l'année universitaire 2027-2028.

L'université a également annoncé avoir mis en œuvre les recommandations d'une commission d'experts indépendants qui a audité le programme de dons anatomiques en 2023.