L'identité de la jeune fille retrouvée dans une tombe après 48 ans a été établie

Un tournant majeur s'est produit dans une affaire de meurtre concernant une adolescente dont l'identité était inconnue depuis près d'un demi-siècle. Les forces de l'ordre du comté de Kern, en Californie (États-Unis), ont annoncé que le corps retrouvé il y a 48 ans dans un vignoble appartenait à une jeune fille de 15 ans nommée Michelle Louise Collier.

Il est rapporté que Michelle Louise Collier a été vue pour la dernière fois en février 1978 dans la ville de Fresno. Quelques mois plus tard, en juin de la même année, un chauffeur de tracteur a découvert un corps sommairement enterré dans un vignoble près de la ville d'Arvin. Bien qu'une enquête pour meurtre ait été ouverte par la suite, l'identité de la victime est restée inconnue pendant de nombreuses années.

Selon le bureau du shérif du comté de Kern, les technologies ADN actuelles n'existaient pas au moment de la découverte du corps en 1978. À cette époque, l'identification se faisait principalement par le biais d'empreintes digitales et de dossiers dentaires. Cependant, les preuves disponibles n'ont pas permis aux enquêteurs d'identifier la victime.

Ainsi, cette affaire non élucidée est restée sans réponse pendant près de 48 ans. Ce n'est que grâce à l'analyse ADN moderne et aux progrès des technologies génétiques qu'une nouvelle étape a pu s'ouvrir dans l'enquête.

Selon les informations, en 2007, les services du coroner ont découvert qu'aucun échantillon d'ADN n'avait été prélevé sur le corps en 1978. Par la suite, le corps a été exhumé, un échantillon biologique a été prélevé et les données correspondantes ont été introduites dans une base de données génétique spéciale. Mais cela n'a pas donné de résultats au départ.

Le tournant décisif de l'enquête s'est produit lorsqu'un membre de la famille de Collier a soumis ses données ADN à une base de données généalogique commerciale. C'est précisément cette information qui a permis aux enquêteurs d'établir un lien de parenté et de confirmer l'identité de la victime.

Sintiya Danbar, une parente de la défunte, s'exprimant lors d'une conférence de presse, a déclaré que cette nouvelle était très difficile mais importante pour la famille.

« Ma chère sœur Shelley, tu ne méritais pas de quitter la vie de cette façon. Tu n'étais qu'une enfant de 15 ans avec toute la vie devant toi. Pardonne-nous de n'avoir pas pu te protéger », a-t-elle déclaré sans pouvoir cacher ses émotions.

Les membres de la famille se sont également adressés au meurtrier de la victime. Soulignant que ce crime avait profondément affecté la vie de toute la famille, ils ont indiqué que les forces de l'ordre finiraient par identifier le coupable.

« Ton acte lâche a affecté le destin de toute notre famille. Mais ne doute pas — les forces de l'ordre te trouveront et te traduiront en justice. Que tu sois en prison ou que tu ne sois plus de ce monde, tu seras de toute façon identifié », a déclaré Sintiya Danbar.

Le bureau du shérif du comté de Kern a indiqué que l'enquête sur cette affaire se poursuit et que tous les moyens sont déployés pour identifier et traduire le meurtrier en justice. De telles affaires classées résolues grâce aux technologies ADN modernes démontrent une fois de plus à quel point les progrès de la médecine légale et de la criminalistique sont importants.