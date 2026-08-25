Des scientifiques découvrent un requin qui marche sur le fond marin (vidéo)

Un requin qui se déplace comme s'il avait des pattes au lieu de nager normalement sur le fond marin a surpris les scientifiques. Au large des côtes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, une espèce de requin inconnue jusqu'alors a été identifiée.

La nouvelle espèce a reçu le nom scientifique Hemiscyllium dudgeonae . Il est surnommé le « requin marcheur de Dudgeon » en l'honneur de la spécialiste des requins Christine Dudgeon. Les experts l'ont découvert lors de recherches menées dans la région de Milne Bay, au sud-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Pas un requin, il « marche » dans la mer

L'aspect le plus surprenant de cette créature est sa façon de se déplacer.

Les requins marcheurs savent nager comme les requins ordinaires. Cependant, lorsqu'ils se déplacent en eau peu profonde, sur les récifs coralliens et le fond marin, ils utilisent leurs nageoires pectorales et pelviennes comme des pattes. C'est pourquoi ils semblent « marcher » sous l'eau.

Les chercheurs ont observé des spécimens de cette nouvelle espèce lors de plongées nocturnes. Les rayures blanches distinctives et les petits points bruns sur leur corps les aident à se distinguer des autres requins marcheurs.

Présent dans une seule zone

Une autre caractéristique inhabituelle de cette nouvelle espèce de requin est son habitat extrêmement restreint.

Les scientifiques Hemiscyllium dudgeonae ont déterminé qu'il ne se trouve que dans une zone limitée du sud-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les experts soulignent que son aire de répartition est l'une des plus petites parmi les requins marcheurs.

C'est pourquoi les scientifiques s'inquiètent de l'avenir de cette nouvelle espèce. La limitation de son habitat pourrait le rendre vulnérable aux changements environnementaux, à la pêche et aux dommages causés aux récifs coralliens.