Attaque sanglante de rebelles : un pilote américain abattu

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Attaque sanglante de rebelles : un pilote américain abattu

Une nouvelle attaque menée par des rebelles armés dans la région de Papouasie en Indonésie a attiré l'attention de la communauté internationale. Il a été rapporté qu'un pilote américain a été tué et qu'un avion civil a été incendié.

Selon Reuters, l'incident s'est produit le 2 juillet dans la région de Yahukimo, dans la province de Papouasie montagneuse. Sebby Sambom, représentant du groupe séparatiste local « Armée de libération nationale de Papouasie occidentale » (TPNPB), a revendiqué l'attaque.

Il a précisé que l'avion piloté par l'Américain Nicholas F. Gosselin a été attaqué par des hommes armés après son atterrissage. En conséquence, le pilote a été abattu et l'avion incendié. Les rebelles affirment que cet aéronef avait déjà été utilisé pour transporter des militaires indonésiens.

Yusuf Sutejo, représentant de l'opération conjointe de la police et de l'armée indonésiennes en Papouasie, a confirmé que l'avion avait été retrouvé en feu à l'aéroport local. Cependant, il a déclaré qu'il n'avait pas encore officiellement confirmé la mort du pilote ou que l'attaque avait été perpétrée par les rebelles.

Selon les informations officielles, sept passagers étaient à bord de l'avion en plus du pilote. Il a été noté qu'ils étaient tous des membres de la population locale.

Le porte-parole du TPNPB a qualifié cette attaque d'avertissement politique adressé aux gouvernements indonésien et américain. Il a également déclaré que de telles attaques pourraient se répéter si les vols d'avions civils continuaient dans les zones contrôlées par les rebelles.

L'ambassade des États-Unis à Jakarta n'a pas encore fait de déclaration officielle sur l'incident. Le ministère indonésien des Transports a indiqué que le contact avec l'avion avait été perdu après son atterrissage.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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