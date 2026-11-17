Le vol, effectué dans la ville de Binzhou, dans la province du Shandong, a duré 16 minutes et 38 secondes. Durant ce laps de temps, l'avion a parcouru 60,4 kilomètres. En incluant les préparatifs au sol et les autres opérations, le processus d'essai a duré 57 minutes et 46 secondes. Le constructeur a déclaré que l'avion a fonctionné de manière stable et que tous les indicateurs de test ont répondu aux attentes.

L'avion électrique CE-25A, développé par la société chinoise COMAC, a décollé pour la première fois avec un équipage le 14 novembre. Le vol d'essai comptait deux pilotes et un ingénieur d'essai à bord, selon le China Daily.

Le CE-25A est le premier avion commercial électrique développé en Chine, principalement destiné aux vols court-courriers entre les villes. Il peut transporter 19 passagers et a une masse maximale au décollage de 10 tonnes. L'avion peut voler à une vitesse de 300 km/h, atteindre une altitude de 2 400 mètres et parcourir jusqu'à 400 kilomètres avec une seule charge.

L'avion est équipé de 10 moteurs à ventilateur électrique, soit cinq sur chaque aile. Le projet a été réalisé avec la participation de COMAC, du fabricant de batteries CATL, de l'Université Jiao Tong de Shanghai et d'autres partenaires.

Le CE-25A avait déjà subi des tests avant son premier vol habité. Il a effectué son premier vol autonome sans pilote le 2 février 2026 et a par la suite participé à 19 autres vols d'essai sans pilote.

Actuellement, l'Administration de l'aviation civile de Chine a accepté la demande de certification de type pour l'avion. Cependant, la date de début des vols commerciaux n'est pas encore connue.