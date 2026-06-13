Premier match nul de la Coupe du Monde : le Canada sauvé dans les dernières minutes

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Premier match nul de la Coupe du Monde : le Canada sauvé dans les dernières minutes

Le 13 juin, le match de la 1ère journée du groupe B de la Coupe du Monde 2026 entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine s'est terminé. Dans une rencontre passionnante et sans concession, les deux équipes ont fait match nul 1-1. Ainsi, le premier match nul de la Coupe du Monde a été officiellement enregistré.

Le match, qui s'est déroulé au BMO Field de Toronto, a été arbitré par l'Argentin Facundo Tello. Bien que les deux équipes aient lutté pour la victoire tout au long de la rencontre, aucun vainqueur n'a été désigné à la fin.

Le score a été ouvert à la 21e minute. L'attaquant de la Bosnie-Herzégovine, Jovo Lukic, a donné l'avantage à son équipe d'un tir précis. Le Canada a accentué la pression en fin de match et, à la 79e minute, Cyle Larin a réussi à égaliser. Son but a sauvé les Canadiens de la défaite.

À la 84e minute, le défenseur et capitaine de la Bosnie-Herzégovine, Sead Kolasinac, a été contraint de quitter le terrain sur blessure. Par la même occasion, l'équipe nationale du Canada a décroché son premier point dans l'histoire des Coupes du Monde.

Suite à ce résultat, le Canada et la Bosnie-Herzégovine comptent chacun un point et occupent respectivement la première et la deuxième place du classement du groupe. Dans l'autre match du groupe, le Qatar et la Suisse s'affronteront dans la nuit du 13 juin.

Lors de la prochaine journée, le Canada affrontera le Qatar le 19 juin et jouera contre la Suisse le 24 juin. L'équipe nationale de Bosnie-Herzégovine jouera contre la Suisse le 18 juin et affrontera le Qatar le 24 juin.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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