Pourquoi les chats disparaissent-ils mystérieusement en Italie avant chaque fête

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Pourquoi les chats disparaissent-ils mystérieusement en Italie avant chaque fête

En Italie, les cas de disparitions massives d'animaux domestiques, en particulier de chats, ont fortement augmenté. Selon le prestigieux journal italien La Nazione , les organisations de protection des animaux et les militants lient ce phénomène à des rituels sectaires secrets et à des pratiques sacrificielles à l'approche d'Halloween.

La disparition systématique des animaux a suscité une vive inquiétude et une indignation parmi la population locale et les militants.

« Un sacrifice annuel » : que disent les militants ?

Maria Rosa Incandela, présidente de la section de l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) en Italie, a déclaré que cette pratique a un caractère systématique :

  • Rituels saisonniers : La disparition des chats n'est pas une coïncidence, mais prend la forme d'un « sacrifice » traditionnel qui s'intensifie dans les semaines précédant la fête ;

  • Chasse sur commande : Selon la responsable de l'organisation, des individus spécialement engagés (peut-être des étrangers) pourraient capturer les animaux contre rémunération pour les livrer aux membres de sectes ;

  • Preuves macabres du passé : Incandela a rappelé qu'avant la pandémie, des restes de chats brûlés avaient été retrouvés dans le district de Città di Castello, révélant l'existence d'une secte secrète.

Pourquoi les chats domestiques sont-ils la cible principale ?

Les défenseurs des animaux soulignent que les animaux domestiques sont plus exposés que les chats errants :

  • Confiance et nature affectueuse : Contrairement à leurs congénères sauvages, les chats domestiques ne fuient pas les humains, s'habituent rapidement aux gens et interagissent facilement avec des inconnus, ce qui facilite leur capture ;

  • Changement de cible : Selon les militants, si par le passé les chats blancs puis noirs étaient principalement visés, désormais les chats tigrés sont également pris pour cible ;

  • Derniers chiffres : Au cours des derniers jours, la disparition sans trace d'au moins une vingtaine de chats a été officiellement signalée.

Avertissement urgent aux habitants et aux propriétaires d'animaux

Face à la complexité de la situation, les bénévoles et les autorités rappellent aux propriétaires d'animaux des consignes strictes :

  • Ne pas laisser sortir : Il est recommandé de ne pas laisser les chats domestiques sortir sans surveillance jusqu'à la fin de la période d'Halloween ;

  • Activités suspectes : En cas d'observation d'individus suspects tentant de capturer des animaux ou d'activités étranges autour d'animaux errants, il est demandé d'en informer immédiatement les forces de l'ordre.

La police locale et les services de protection des animaux ont renforcé la surveillance et les enquêtes sur ces incidents.

ItalieENPAMaria Rosa IncandelaHalloweenAnimaux
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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