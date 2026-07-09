Les stars inattendues du sommet de l'OTAN : les chats d'Ankara

·3·Monde
Les stars inattendues du sommet de l'OTAN : les chats d'Ankara

Lors du sommet de l'OTAN, l'attention ne s'est pas portée uniquement sur les rencontres politiques et les négociations internationales, mais aussi sur les célèbres chats d'Ankara vivant dans le complexe présidentiel.

Les journalistes locaux et étrangers, venus au Centre international des médias situé dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale présidentielle d'Ankara, ont été chaleureusement accueillis par les « hôtes » permanents de la bibliothèque : la chatte Lokum et son chaton Ak Kiz.

Ces chats blancs de race Angora turc ont rapidement attiré l'attention des participants au sommet et des médias. De nombreux journalistes ont pris des photos avec eux et partagé des vidéos sur les réseaux sociaux. Résultat : les chats sont devenus l'un des « invités » les plus adorables et les plus commentés du sommet.

Il est précisé que les chats de race Angora turc sont soignés avec une attention particulière à la Bibliothèque nationale présidentielle depuis de nombreuses années et sont considérés comme l'un des symboles uniques du complexe. Leur popularité auprès des journalistes pendant le sommet a apporté une atmosphère chaleureuse et conviviale à l'événement.

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