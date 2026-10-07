Un prix de 14 000 dollars décerné lors d'un concours de sommeil au Japon

Au pays du Soleil-Levant, connu pour ses horaires de travail intenses et sa diligence, un événement inhabituel et fascinant a été organisé. Un concours officiel de sommeil a eu lieu au Japon pour les personnes souffrant de privation chronique de sommeil et d'épuisement. Selon les médias locaux, les participants n'étaient pas là seulement pour se reposer, mais pour « lutter » pour une importante récompense financière.

À travers cette compétition, les organisateurs visent à attirer l'attention sur l'un des problèmes les plus douloureux de la société : le syndrome du « karoshi » (mort par surmenage et manque de sommeil) et à promouvoir l'importance d'un repos complet.

Conditions du concours : 1,5 heure d'épreuve et capteurs spéciaux

Bien que le processus puisse paraître simple, une approche médicale de haute technologie a été utilisée pour déterminer les gagnants :

Temps imparti : Chaque participant a disposé d'exactement 1,5 heure (90 minutes) pour s'endormir et se reposer ;

Surveillance intelligente : Des capteurs et des appareils spéciaux ont été installés sur le corps des participants. Ces technologies ont enregistré avec précision la rapidité avec laquelle la personne s'est endormie (temps d'endormissement) ainsi que la profondeur et la qualité de la phase de sommeil ;

Critères stricts : Les participants qui ont atteint le plus rapidement la phase de sommeil profond et dont le cerveau est passé en mode de repos complet ont obtenu les scores les plus élevés.

Un prix de 14 000 dollars et des récompenses pour les poses insolites

La cagnotte du championnat était conséquente et les gagnants ont été récompensés comme suit :

Grand prix — 2 millions de yens : Le participant ayant dormi de la manière la plus parfaite et qualitative a remporté un prix en espèces de plus de 2 millions de yens (environ 14 000 dollars américains ) ;

Nominations créatives : Afin de divertir le public et les participants, les organisateurs ont également offert des prix d'encouragement supplémentaires — notamment pour ceux qui se sont endormis dans les positions les plus étranges, drôles et inattendues.

Ce concours insolite organisé au Japon a suscité des discussions animées sur les réseaux sociaux et suscite un grand intérêt dans le monde entier comme étant le « travail ou concours de rêve ».