Sur les côtes d'Antalya en Turquie, le plongeur Ali Kılıç, âgé de 36 ans, a découvert une boîte en bois enchaînée au fond de la mer. À l'intérieur se trouvait une poupée en corde avec des aiguilles plantées dans différentes parties de son corps.

Kılıç, plongeur professionnel à Antalya depuis 14 ans, travaille avec ses collègues au nettoyage des fonds marins et à la recherche d'objets perdus par les utilisateurs de SUP-board. Lors d'une plongée, ils ont remarqué une chaîne enfouie sous le sable. En la tirant, ils ont trouvé une boîte en bois d'environ 30 centimètres de long.

Il a fallu beaucoup de temps pour défaire les chaînes afin d'ouvrir la boîte. À l'intérieur, ils ont découvert une poupée dont la tête et le corps étaient transpercés d'aiguilles, décorée de symboles et d'inscriptions étranges. Après avoir fait des recherches sur Internet, Kılıç a conclu qu'il s'agissait d'une « poupée vaudou ».

Le plongeur a raconté qu'à l'ouverture de la boîte, une odeur âcre rappelant le soufre s'est dégagée, provoquant des maux de tête chez les membres du groupe. On ignore encore si cette odeur en était la cause ou si la boîte avait été enduite d'une substance chimique.

Kılıç a précisé qu'il avait déjà trouvé des cadenas au fond de la mer, utilisés par certaines personnes pour des rituels superstitieux, mais qu'il n'avait jamais vu une telle boîte auparavant. L'identité de la personne ayant jeté cet objet et ses motivations restent inconnues.