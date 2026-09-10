Violent incendie de forêt à Antalya : 720 personnes évacuées

Un violent incendie de forêt survenu dans la province d'Antalya, en Turquie, a gravement menacé la sécurité des habitants. Déclenché à Aksu, le feu s'est propagé vers la zone de Kepez en raison de vents violents.

En raison de l'urgence, 254 foyers ont été évacués et 720 habitants ont été déplacés vers des lieux sûrs.

L'incendie a fait 8 blessés. Deux d'entre eux ont été hospitalisés pour des blessures aux jambes, tandis que les six autres ont reçu des soins sur place.

Plus d'un millier d'agents ont été mobilisés pour maîtriser les flammes. Des avions, des hélicoptères et des équipements spécialisés sont également utilisés dans la lutte contre l'incendie.

Des coupures d'électricité et des perturbations des services de communication mobile ont été signalées dans certaines zones à cause de l'incendie.

Selon les premières informations, les flammes ont ravagé environ 160 hectares. Cependant, comme l'incendie n'est pas encore totalement maîtrisé, l'étendue des dégâts n'a pas été définitivement évaluée.