À Antalya, en Turquie, deux individus masqués à moto ont ouvert le feu sur le conducteur d'une voiture. À la suite des recherches intensives menées après l'incident, les suspects ont été appréhendés. Parmi eux figure un citoyen ouzbek.

C'est ce qu'a rapporté le média turc « Haber Türk ».

Le conducteur a refusé de sortir de son véhicule

Il est précisé que l'incident s'est produit dans le quartier d'Ilıca, dans le district de Manavgat, province d'Antalya.

Un citoyen nommé A.E.K. avait garé sa voiture sur le bas-côté pour passer un appel téléphonique. À ce moment-là, deux personnes masquées se sont approchées de lui à moto et ont exigé qu'il sorte du véhicule.

Méfiant face à ces inconnus, le conducteur a décidé de ne pas sortir. Il a tenté de fuir les lieux en faisant marche arrière rapidement. Cependant, les individus à moto ont tiré sur sa voiture.

Le conducteur a immédiatement appelé le 112 pour demander de l'aide. Après l'alerte, les forces de gendarmerie sont arrivées sur les lieux.