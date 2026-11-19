Un ressortissant ouzbek arrêté en Turquie pour une attaque armée : détails de l'incident
À Antalya, en Turquie, deux individus masqués à moto ont ouvert le feu sur le conducteur d'une voiture. À la suite des recherches intensives menées après l'incident, les suspects ont été appréhendés. Parmi eux figure un citoyen ouzbek.
C'est ce qu'a rapporté le média turc « Haber Türk ».
Le conducteur a refusé de sortir de son véhicule
Il est précisé que l'incident s'est produit dans le quartier d'Ilıca, dans le district de Manavgat, province d'Antalya.
Un citoyen nommé A.E.K. avait garé sa voiture sur le bas-côté pour passer un appel téléphonique. À ce moment-là, deux personnes masquées se sont approchées de lui à moto et ont exigé qu'il sorte du véhicule.
Méfiant face à ces inconnus, le conducteur a décidé de ne pas sortir. Il a tenté de fuir les lieux en faisant marche arrière rapidement. Cependant, les individus à moto ont tiré sur sa voiture.
Le conducteur a immédiatement appelé le 112 pour demander de l'aide. Après l'alerte, les forces de gendarmerie sont arrivées sur les lieux.
Les enregistrements de 30 caméras de surveillance ont été examinés
Une unité spéciale de la gendarmerie a lancé des opérations de recherche pour identifier les auteurs de l'attaque.
Dans le cadre de l'enquête, 72 heures d'enregistrements vidéo provenant de caméras de surveillance installées dans 30 résidences et commerces de la zone ont été analysées.
Grâce aux mesures prises, deux suspects impliqués dans l'attaque ont été identifiés et arrêtés. Il a été confirmé que l'un d'eux est un citoyen ouzbek.
Les suspects ont été placés en détention
Selon le média, les personnes arrêtées font face à plusieurs chefs d'accusation, notamment menace à la sécurité publique, dommages aux biens, tentative de blessures volontaires par arme à feu, insultes et violation de la loi sur les armes à feu.
Par décision de justice, les deux suspects ont été placés en détention provisoire et incarcérés dans l'établissement pénitentiaire fermé de Manavgat.
Pour l'instant, aucun détail précis n'a été fourni sur le mobile exact de l'attaque. La culpabilité des suspects devra être définitivement prouvée devant le tribunal.
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