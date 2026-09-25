L'héroïsme de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr révélé

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L'héroïsme de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr révélé

L'attaquant d'Al-Nassr, club de la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo, se distingue non seulement par ses buts sur le terrain, mais aussi par son leadership et ses qualités humaines dans le vestiaire. L'ancien défenseur de l'équipe, Alvaro Gonzalez, a révélé des détails fascinants sur le dévouement de la star portugaise pour résoudre les problèmes financiers de ses coéquipiers. Selon le média LeFutbolin, le défenseur expérimenté a rencontré de graves difficultés financières lors de ses premiers mois au club de Riyad. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Il s'avère que le joueur espagnol n'a reçu aucun salaire pendant les six premiers mois suivant son transfert en Arabie saoudite. Une telle situation dans un club soutenu par le Fonds d'investissement public (PIF), l'une des organisations les plus riches du sport local, a suscité des tensions au sein de l'équipe. Malgré cela, Alvaro a accepté la situation avec une relative sérénité grâce à ses économies passées, tout en ne cachant pas qu'il était venu pour gagner sa vie.

L'intervention directe de Cristiano Ronaldo

Pour que la situation change radicalement, l'arrivée de Cristiano Ronaldo et son implication ont été nécessaires. Selon le défenseur, passé par l'Espanyol et Villarreal, la légende portugaise a immédiatement exigé des comptes auprès des autorités après avoir appris que ses coéquipiers n'étaient pas payés. Il a refusé de percevoir son premier salaire colossal tant que les arriérés des autres joueurs ne seraient pas réglés.

Alvaro Gonzalez a raconté cet épisode dans une interview : Il a appris la situation. Il devait être payé par le gouvernement et a exigé que, sur son premier salaire, les joueurs soient payés en priorité. Certains d'entre nous n'étaient pas payés, pas tout le monde, mais il a insisté pour que ces personnes soient rémunérées. Il n'était pas obligé de le faire, mais Cristiano l'a fait.

Une collaboration courte et des projets d'avenir

Bien que Cristiano Ronaldo et Alvaro Gonzalez n'aient joué ensemble que 11 matchs officiels lors de la saison 2022-2023, avec 6 victoires à la clé, cette courte période a suffi à créer une compréhension mutuelle. Plus tard, Alvaro a annoncé sa retraite du football professionnel à 36 ans. Son ancien coéquipier, quant à lui, continue de viser la barre historique des 1000 buts avec Al-Nassr malgré ses 41 ans.

Actuellement, Cristiano Ronaldo est sous contrat avec le club de Riyad jusqu'en juin 2027. Il continue de mener l'équipe non seulement dans le championnat national, mais aussi sur la scène internationale. Ses actions justes et solidaires en dehors du terrain renforcent sa réputation mondiale et confirment une fois de plus qu'il est un véritable modèle pour la jeune génération.

Cristiano RonaldoAl-NassrAlvaro GonzalezArabie SaouditeFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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