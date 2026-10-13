Grand football en vue : l'équipe nationale de Russie se rendra-t-elle en Ouzbékistan en novembre ?

L'équipe nationale d'Ouzbékistan devrait disputer un match amical international contre l'équipe nationale de Russie lors de la fenêtre FIFA de novembre. « RB Sport » Selon le média, il est très probable que l'un des prochains matchs de préparation de la Russie, dirigée par Valeri Karpine, se déroule à Tachkent.

Alors que les Russes prévoient de disputer leur deuxième match de novembre à domicile, pour nos compatriotes, cette rencontre sera l'une des étapes les plus importantes dans la préparation du championnat continental.

Derniers résultats des équipes : les tests de Karpine et Cannavaro

Les deux sélections ont récemment disputé une série de rencontres intenses :

Le parcours de la Russie en octobre : L'équipe de Valeri Karpine a battu l'Iran (2-0) et la Namibie (6-0) avec autorité, tout en enregistrant un match nul spectaculaire (3-3) contre le Nigeria ;

Victoires de l'Ouzbékistan et test à l'extérieur : Fabio Cannavaro dirigeant l'Ouzbékistan, a battu l'Iran 3-1 et la Syrie 4-1 lors du rassemblement suivant la Coupe du Monde. En Corée du Sud lors du troisième match organisé, nos représentants se sont inclinés 0-2.

Objectif Coupe d'Asie 2027 : le calendrier des hommes de Cannavaro

Ces matchs amicaux servent de préparation cruciale pour le tournoi continental qui se déroulera début 2027 en Arabie saoudite sur les terrains verts :

Tirage au sort et adversaires : Dans ce tournoi regroupant 24 équipes, nos compatriotes ont été placés dans un groupe relevé ;

1ère journée (8 janvier) : L'Ouzbékistan entamera son premier match du championnat continental contre la Jordanie ;

2ème journée (13 janvier) : Un affrontement contre les joueurs de la RPD de Corée est attendu lors de la deuxième journée ;

3ème journée (18 janvier) : Le match final du groupe se jouera contre l'équipe nationale de Bahreïn.

La finale décisive de la compétition aura lieu le 5 février au majestueux « King Fahd Sports City Stadium » à Riyad. Le match amical potentiel contre la Russie est une excellente occasion pour Fabio Cannavaro de tester une nouvelle fois la force de son effectif principal.