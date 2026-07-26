Le club saoudien d'Al-Nassr traverse l'une des crises les plus graves de son histoire moderne. Des rapports indiquent que l'avenir de l'équipe, engluée dans des difficultés financières, et l'ensemble de son projet sportif pourraient être menacés. Sur fond d'endettement massif et de difficultés à réaliser de nouveaux transferts, le nom du leader de l'équipe, Cristiano Ronaldo, est une fois de plus sous le feu des projecteurs. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Cette fois, il ne s'agit pas des buts ou des records de la star portugaise, mais d'une question bien plus sérieuse : son avenir au sein du club. Selon Goal.com et d'autres sources internationales, la direction d'Al-Nassr fait face au choix le plus difficile : le moment est-il venu de se séparer de l'attaquant légendaire ?

Désastre financier et 800 millions de riyals de dettes

Cristiano Ronaldo a incontestablement rehaussé le prestige de la Saudi Pro League à l'échelle mondiale et porté la valeur marketing de la marque Al-Nassr à des hauteurs sans précédent. Cependant, sa présence dans l'équipe coïncide avec le projet le plus coûteux de l'histoire du club. Il est rapporté que la dette actuelle du club a atteint 800 millions de riyals (environ 213 millions de dollars), ce qui a littéralement amené la situation à un niveau catastrophique.

L'énorme salaire de la star portugaise et les avantages supplémentaires stipulés dans son contrat constituent un fardeau très lourd pour le budget du club. C'est précisément en raison de cette pression financière qu'Al-Nassr se heurte à de grands obstacles, non seulement pour recruter de nouveaux joueurs, mais aussi pour prolonger les contrats des joueurs actuels de l'effectif.

L'avenir du projet de stars incertain

Les expériences dans le monde du football montrent que le succès à long terme ne dépend pas d'une seule star, mais d'un système interconnecté : les joueurs, l'entraîneur et une administration stable. Et Al-Nassr semble avoir perdu cet équilibre actuellement. On ignore pour l'instant combien de temps la direction du club pourra maintenir ce projet avec des dépenses aussi colossales.

Ce sujet intéresse également les fans de football ouzbeks, car le championnat saoudien est devenu l'une des ligues les plus suivies de notre région. Si Al-Nassr ne révise pas sa politique financière, la probabilité est forte que non seulement Cristiano Ronaldo, mais aussi d'autres joueurs étrangers quittent l'équipe.

En conclusion, on peut dire que Cristiano Ronaldo n'est pas seulement un joueur pour Al-Nassr, mais l'incarnation d'une marque mondiale. Cependant, lorsque la question de la survie financière du club se pose, se séparer même d'une si grande star peut sembler une étape logique. Les mois à venir montreront quelle sera la future stratégie du club.