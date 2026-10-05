L'avenir de Cristiano Ronaldo en équipe nationale est incertain

·1·Sport
L'avenir de Cristiano Ronaldo en équipe nationale est incertain

L'avenir du capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, au sein de la sélection reste incertain. Selon les informations relayées par ESPN, un malentendu survenu entre l'attaquant et l'entraîneur lors du dernier rassemblement de la Ligue des nations a été rendu public, provoquant de vifs débats dans le monde du football. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le conflit a débuté fin septembre lors du match contre la Norvège. Lors de cette rencontre, la légende du football portugais a été laissée sur le banc et n'est pas entrée en jeu. Malgré la victoire de l'équipe 2-1, l'attaquant expérimenté a exprimé son mécontentement face à cette décision du sélectionneur.

Malentendu et conflit avec l'entraîneur

Titulaire lors du premier match à domicile contre le Pays de Galles, Cristiano Ronaldo a mal vécu sa mise sur le banc à Oslo. Après le match contre la Norvège, l'attaquant d'Al-Nassr a quitté le camp d'entraînement prématurément, ce qui a suscité de nombreuses discussions dans la presse nationale.

Face à cette situation, le président de la Fédération portugaise de football (FPF), Pedro Proença, a tenté d'apaiser les tensions. Il a qualifié l'incident de simple malentendu, affirmant que toutes les questions seraient réglées en interne, tout en exprimant son soutien total au capitaine de l'équipe.

La réaction de la direction de la Fédération

Selon ESPN, le président de la fédération a souligné l'immense contribution de Cristiano Ronaldo au football portugais. Selon lui, l'attaquant de 41 ans est le plus grand joueur de l'histoire de son pays et fait preuve d'une loyauté exemplaire envers l'équipe nationale depuis deux décennies.

« Nous parlons du plus grand joueur de tous les temps », a déclaré Pedro Proença. Le dirigeant a ajouté que les portes de la sélection resteraient toujours ouvertes au joueur s'il est physiquement prêt, tout en précisant que le différend devait être résolu dans le respect des règles internes.

Il semblerait que Cristiano Ronaldo ait déjà songé à mettre fin à sa carrière internationale, mais son amour pour son pays l'a poussé à continuer. Actuellement, il détient le record de buts marqués en matchs internationaux, avec 146 buts en 234 sélections avec le Portugal.

Cristiano RonaldoPortugalLigue des NationsAl-NassrFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Jorge Jesus clarifie l'avenir de Cristiano Ronaldo en équipe nationaleJorge Jesus clarifie l'avenir de Cristiano Ronaldo en équipe nationaleAujourd'hui 10:14Cristiano Ronaldo quitte le rassemblement de l'équipe nationale du PortugalCristiano Ronaldo quitte le rassemblement de l'équipe nationale du Portugal1 octobre 00:52Cristiano Ronaldo quitte le camp d'entraînement du PortugalCristiano Ronaldo quitte le camp d'entraînement du Portugal30 septembre 23:16Cristiano Ronaldo quitte le rassemblement du PortugalCristiano Ronaldo quitte le rassemblement du Portugal1 octobre 15:16L'avenir de Cristiano Ronaldo en équipe nationale est incertainL'avenir de Cristiano Ronaldo en équipe nationale est incertain3 octobre 23:30Le départ de Cristiano Ronaldo de l'équipe du Portugal provoque un scandaleLe départ de Cristiano Ronaldo de l'équipe du Portugal provoque un scandale3 octobre 21:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City