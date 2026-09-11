«Trump a refusé !» : Le prince héritier saoudien a demandé aux États-Unis de frapper les Houthis

Alors que la situation militaire et géopolitique au Moyen-Orient atteint son paroxysme, des communications diplomatiques confidentielles entre les États-Unis et leur principal allié régional, l'Arabie saoudite, ont été révélées. Selon le média influent Axios, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a personnellement contacté le président américain Donald Trumpà deux reprises pour demander des frappes aériennes directes et urgentes contre les centres houthis qui progressent rapidement au Yémen. Cependant, le chef de la Maison Blanche a rejeté de manière inattendue cette demande ferme du royaume. Alors que les Houthis sont sur le point de s'emparer d'un port stratégique sur la mer Rouge et de bloquer les routes commerciales et pétrolières, pourquoi Washington a-t-il refusé de s'engager dans une nouvelle guerre ? Quelle aide alternative Trump a-t-il proposée à Riyad et qui reste la cible principale du Pentagone ?

Deux appels urgents en quelques heures : le drame autour de la ville de Mokha

Les sources d'Axios ont révélé les détails délicats de l'échange tendu entre le prince héritier et le chef de la Maison Blanche :

Premier appel — signal d'urgence : Mohammed ben Salmane a d'abord appelé Trump pour l'informer de la détérioration critique de la situation ;

Retraite sur le front : Le prince a averti que les forces yéménites soutenues par les Saoudiens battaient en retraite et que les Houthis étaient sur le point de capturer la ville portuaire stratégique de Mokha (Al-Mokha) ;

Deuxième appel — demande de frappe directe : À peine quelques heures plus tard, la situation s'étant dégradée, le prince a rappelé pour demander ouvertement à Trump d'ordonner le bombardement des positions houthies par les forces armées américaines ;

Le « non » catégorique de la Maison Blanche : Le président Donald Trump a rejeté la demande, déclarant que Washington ne prévoyait pas d'opération militaire directe contre les Houthis au Yémen pour le moment.

Des renseignements plutôt qu'une aide militaire : que propose les États-Unis ?

Bien que les États-Unis se soient abstenus de frappes militaires directes, ils ne souhaitent pas laisser l'Arabie saoudite totalement isolée :

Fourniture de renseignements : Le Pentagone a accepté de fournir à Riyad des renseignements de haute précision sur les mouvements houthis sans s'impliquer directement dans les combats ;

Identification des cibles : Les experts américains fourniront aux militaires saoudiens des coordonnées (données de ciblage) pour détruire les dépôts et les positions houthis ;

La formule « Pas les Américains, mais les Saoudiens » : Washington préfère ne pas s'impliquer directement dans le conflit et laisser la charge entière à la coalition arabe.

La directive principale de Trump : la cible n'est pas le Yémen, mais l'Iran et le détroit d'Ormuz !

L'administration américaine a justifié le refus d'ouvrir un second front au Yémen par des priorités stratégiques :

Politique d'endiguement de l'Iran : La directive militaire principale de Trump concentre toute l'attention sur le rival principal : l'endiguement de l'Iran ;

Sécurité du détroit d'Ormuz : La marine américaine donne la priorité au maintien du contrôle sur le détroit d'Ormuz, artère vitale de l'approvisionnement pétrolier mondial ;

Le risque de Bab-el-Mandeb : Cependant, la prise de contrôle de la ville de Mokha par les Houthis menace directement le détroit de Bab-el-Mandeb, ce qui constitue un coup dur pour les exportations pétrolières saoudiennes et le transport maritime mondial.

Le refus de Trump de répondre à la demande du prince héritier saoudien marque le début d'une nouvelle ère pragmatique dans les anciennes relations d'alliance au Moyen-Orient. Riyad comprend désormais qu'il ne peut pas compter uniquement sur le soutien de la Maison Blanche pour sa sécurité.

Selon vous, le refus de Donald Trump d'apporter une aide militaire directe à l'Arabie saoudite affectera-t-il les liens d'alliance entre les États-Unis et Riyad ? L'approche des Houthis du détroit de Bab-el-Mandeb ne fera-t-elle pas grimper davantage les prix mondiaux du pétrole ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cette analyse géopolitique explosive du Moyen-Orient avec tous les passionnés d'analyse !