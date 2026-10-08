La coalition arabe frappe 82 cibles militaires des Houthis au Yémen

L'Arabie saoudite à la tête de la coalition arabe a mené une opération militaire de grande envergure contre les positions du mouvement « Ansar Allah » (Houthis), qui contrôle le nord du Yémen. Selon un communiqué officiel du commandement de la coalition, simultanément, 82 cibles militaires stratégiques ont été frappées par des frappes aériennes de précision.

Cette opération militaire dévastatrice de l'Arabie saoudite a été menée en réponse aux attaques meurtrières par missiles contre deux grands aéroports civils.

Attaques contre les aéroports : victimes parmi les civils

La riposte militaire a été déclenchée par le ciblage des infrastructures de l'aviation civile du royaume :

Frappes sur deux aéroports : Les Houthis ont lancé des attaques par missiles sur l'Arabie saoudite, visant les aéroports internationaux de la capitale Riyad et de la ville d'Abha, au sud ;

Morts et blessés : Selon l'Autorité générale de l'aviation civile du royaume, les attaques ont causé la mort de 3 ressortissants étrangers , et 36 personnes ont été blessées à divers degrés ;

Position ferme : Les représentants de la coalition ont fermement souligné que ces actes contre les aéroports civils internationaux et des innocents ne resteraient jamais sans réponse.

Cibles : dépôts de missiles et postes de commandement

Les forces aériennes de la coalition ont mené une opération planifiée dans quatre provinces du nord et de l'ouest du Yémen :

82 installations militaires : Les infrastructures clés dans les zones sous contrôle houthi ont été visées ;

11 dépôts de missiles balistiques : À la suite des frappes, les 11 grands dépôts de missiles balistiques utilisés pour organiser les attaques ont été détruits ;

Centres de communication détruits : De même, plusieurs centres de commandement et de communication coordonnant les opérations militaires du groupe ont été totalement mis hors service.

Un conflit ravivé après quatre ans de silence

Cette escalade dans la région n'est pas fortuite, mais représente une nouvelle phase d'une instabilité de longue date :

Le point de rupture en juillet : Les affrontements armés actifs entre l'Arabie saoudite et les Houthis ont repris en juillet de cette année, après quatre ans de paix ;

Début du conflit : La nouvelle vague d'affrontements a commencé après des frappes sur l'aéroport de Sanaa, au moment où un avion civil iranien transportant une délégation de la direction houthie atterrissait.

Les nouvelles frappes majeures de la coalition arabe ont ramené la crise yéménite au centre de l'agenda international, menaçant gravement la sécurité énergétique et le transit dans la région.