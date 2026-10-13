Pourquoi le prince héritier Mohammed ben Salmane est-il passé à un régime secret ?

Le dirigeant actuel de l'Arabie saoudite, le prince héritier et Premier ministre Mohammed ben Salmane est passé à un mode de déplacement entre des résidences hautement sécurisées, équipées de bunkers souterrains, en raison de la menace des Houthis. The Wall Street Journal rapporte qu'une unité de sécurité d'élite spécialement sélectionnée a été mobilisée pour assurer sa protection.

Ben Salmane est apparu en public pour la dernière fois le 6 octobre, lors de sa participation à une campagne nationale de don de sang. Les mesures de sécurité exceptionnelles prises sont liées à l'intensification brutale des attaques de missiles et de drones des Houthis du Yémen (« Ansar Allah ») contre le territoire du royaume.

Conflits en mer Rouge et frappes successives sur les aéroports saoudiens

Le conflit, qui a repris de plus belle en septembre 2026, menace gravement la sécurité régionale :

Contrôle du détroit stratégique : Les Houthis ont lancé une offensive sur la côte ouest du Yémen, s'emparant du port de Mokha, de l'île de Périm dans le détroit de Bab-el-Mandeb et de la ville de Doubab. Le gouvernement yéménite internationalement reconnu a déclaré la mobilisation générale et a lancé une opération militaire de contre-attaque le 4 octobre ;

Plans d'intervention saoudiens : Riyad envisage des scénarios d'implication directe dans les opérations militaires — allant de frappes aériennes ciblées autour de Bab-el-Mandeb à une offensive terrestre à grande échelle soutenue par l'aviation saoudienne avec plus de 100 000 soldats yéménites ;

Le ciel déclaré « zone militaire » : Les Houthis ont désigné l'espace aérien de l'Arabie saoudite (à l'exception de La Mecque et Médine) comme zone d'opérations militaires, faisant des aéroports du royaume des cibles ouvertes ;

La tragédie des frappes sur l'aéroport de Riyad : 6 octobre : L'aéroport international de Riyad, une installation de Saudi Aramco à Djeddah et un aéroport dans le sud du pays ont été pris pour cibles ; 8 octobre : Une nouvelle attaque contre l'aéroport international Roi-Khalid de la capitale a fait 3 morts et plusieurs blessés ; 11 octobre : Une nouvelle frappe massive sur l'aéroport a causé la mort de 12 personnes (parmi les victimes figurent des ressortissants d'Arabie saoudite, des États-Unis, d'Égypte, de Jordanie, de Syrie, de Palestine, du Bangladesh et du Soudan), et 309 personnes ont été blessées .



Impasse géopolitique : « Riyad n'a plus de choix facile »

Les analystes régionaux notent que Mohammed ben Salmane est confronté à une décision extrêmement difficile :

Piège de la guerre asymétrique : Selon les analystes du Baker Institute de l'Université Rice, toute réponse militaire à grande échelle entraînerait le royaume dans un conflit encore plus profond — une guerre dans laquelle les Houthis ont déjà prouvé leur capacité à infliger des dommages lourds et symboliques aux infrastructures stratégiques ;

Risque pour l'économie et les investissements : Le bombardement régulier des grands hubs aériens et des infrastructures pétrolières de l'Arabie saouditemet directement en péril ses réformes économiques mondiales et ses projets ambitieux.

La sécurité des dirigeants saoudiens et la situation autour de la mer Rouge indiquent que la confrontation militaire pourrait encore s'intensifier.