Le pétrole mondial en danger : l'Iran annonce la seule condition pour ouvrir le détroit d'Ormuz

Considéré comme l'artère pétrolière la plus importante au monde, dans le détroit d'Ormuz la situation a atteint son point le plus critique et dangereux. Un porte-parole officiel des forces armées iraniennes, Mohammad Akraminia, a posé une condition ouvertement stricte à Washington concernant le trafic maritime dans la région et l'ouverture du détroit.

Selon Pars Today, Téhéran désigne les forces militaires américaines comme les principaux responsables de la crise sécuritaire dans la région.

« Si les États-Unis ne partent pas, nous les expulserons nous-mêmes » : la déclaration officielle de l'Iran

Mohammad Akraminia a exprimé sur sa page de réseau social la position ferme suivante concernant l'avenir de la région :

Condition pour l'ouverture du détroit : « Si les États-Unis quittent la région, le détroit d'Ormuz sera entièrement ouvert, la sécurité collective sera garantie avec la participation des pays de la région, et l'économie mondiale recevra un puissant élan pour se redresser ;

Avertissement clair : Si les États-Unis ne partent pas de leur plein gré, nous les expulserons de la région », a souligné le représentant du commandement militaire iranien.

Antirecord : Plus de 10 navires attaqués en quelques jours

Royaume-UniSelon les données fournies par l'Office des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO), la tension sur cette voie navigable a atteint un sommet historique en octobre :

Attaques record : En peu de temps, au moins 10 navires marchands ont été frappés, ce qui constitue le chiffre le plus élevé enregistré depuis le début du conflit ;

6 navires en 24 heures : Il a été rapporté qu'en particulier le 11 octobre, 6 navires ont été attaqués en une seule journée ;

Incendies, naufrages et victimes : À la suite de ces frappes, justifiées par des violations présumées des règles maritimes, les navires brûlent et coulent. Notamment, une attaque contre le cargo « Cape Dao » a causé la mort d'un ressortissant indien, et plusieurs pétroliers ont heurté des mines marines.

Pourquoi le détroit d'Ormuz est-il important pour le monde entier ?

L'ampleur de cette crise est mondiale :

20 % du pétrole mondial : Environ 20 % du pétrole brut total consommé sur Terre est transporté vers les marchés mondiaux par des pétroliers via cet étroit détroit ;

Prix mondiaux et inflation : La fermeture du détroit ou les attaques incessantes qui s'y déroulent ont déjà un impact négatif direct sur les prix du carburant, les coûts logistiques et l'inflation mondiale.

Si la confrontation militaire dans le détroit d'Ormuz n'est pas résolue par la voie diplomatique dans les prochains jours, un nouveau foyer de guerre à grande échelle pourrait émerger dans la région.