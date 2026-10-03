Un pétrolier touché par un projectile : Attaque près des côtes d'Oman

·5·Monde
Un pétrolier touché par un projectile : Attaque près des côtes d'Oman

Les voies maritimes stratégiques des eaux du Moyen-Orient sont redevenues un foyer de tension. Le 3 octobre, un grand pétrolier transportant du brut a été frappé par un projectile inconnu près des côtes d'Oman.

C'est ce qu'a rapporté le Royaume-Univia une déclaration urgente de l'organisation UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) avertissant les transporteurs internationaux et les marins.

Détails de l'incident : L'impact a touché le flanc gauche

Selon les informations fournies par l'UKMTO, l'incident s'est produit à quatre milles marins à l'est des côtes omanaises :

  • Le capitaine du pétrolier a immédiatement informé le centre de répartition qu'un projectile inconnu avait percuté le flanc gauche du navire.

  • Malgré l'impact, selon les premières informations, les membres de l'équipage sont sains et saufs.

  • Aucune fuite de pétrole ni dommage environnemental officiel n'a été signalé pour le moment.

Actuellement, les autorités compétentes et les services de sécurité internationaux mènent une enquête approfondie sur l'incident.

UKMTOCôte d'OmanPétrolierVoies maritimesMoyen-Orient
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'Arabie saoudite répare un oléoduc majeur : le prix du pétrole chute à 95 dollarsL'Arabie saoudite répare un oléoduc majeur : le prix du pétrole chute à 95 dollars29 septembre 09:31L'Arabie saoudite rétablit un pipeline stratégique contournant le détroit d'Ormuz : le prix du pétrole baisseL'Arabie saoudite rétablit un pipeline stratégique contournant le détroit d'Ormuz : le prix du pétrole baisse23 septembre 08:53Le pétrole dépasse les 100 $ et le gaz atteint 1000 $ : Les Houthis bloquent ports et pipelinesLe pétrole dépasse les 100 $ et le gaz atteint 1000 $ : Les Houthis bloquent ports et pipelines12 septembre 17:04Fuite de pétrole dans le golfe du Mexique : État d'urgence sur un pipeline de PemexFuite de pétrole dans le golfe du Mexique : État d'urgence sur un pipeline de Pemex12 septembre 17:10«Négociations ultra-secrètes à Mascate !» : Les États-Unis et les Houthis parviennent à un accord secret«Négociations ultra-secrètes à Mascate !» : Les États-Unis et les Houthis parviennent à un accord secret16 septembre 22:33Le pétrole dépasse les 106 dollars : les Houthis bloquent la mer Rouge et frappent les États-Unis ?Le pétrole dépasse les 106 dollars : les Houthis bloquent la mer Rouge et frappent les États-Unis ?11 septembre 00:04
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils