Un pétrolier touché par un projectile : Attaque près des côtes d'Oman

Les voies maritimes stratégiques des eaux du Moyen-Orient sont redevenues un foyer de tension. Le 3 octobre, un grand pétrolier transportant du brut a été frappé par un projectile inconnu près des côtes d'Oman.

C'est ce qu'a rapporté le Royaume-Univia une déclaration urgente de l'organisation UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) avertissant les transporteurs internationaux et les marins.

Détails de l'incident : L'impact a touché le flanc gauche

Selon les informations fournies par l'UKMTO, l'incident s'est produit à quatre milles marins à l'est des côtes omanaises :

Le capitaine du pétrolier a immédiatement informé le centre de répartition qu'un projectile inconnu avait percuté le flanc gauche du navire.

Malgré l'impact, selon les premières informations, les membres de l'équipage sont sains et saufs.

Aucune fuite de pétrole ni dommage environnemental officiel n'a été signalé pour le moment.

Actuellement, les autorités compétentes et les services de sécurité internationaux mènent une enquête approfondie sur l'incident.