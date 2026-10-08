L'Iran frappe un pétrolier près des côtes du Qatar

·13·Monde
L'Iran frappe un pétrolier près des côtes du Qatar

La tension militaire dans le golfe Persique, artère pétrolière la plus importante du Moyen-Orient, a atteint un nouveau stade dangereux. Selon les informations de l'agence britannique de sécurité maritime, The Guardian le journal rapporte que l'Iran a frappé un autre grand pétrolier avec des projectiles près des côtes du Qatar.

Cet incident survient après que Téhéran a officiellement annoncé la fermeture complète des routes maritimes du détroit d'Ormuz, utilisées pour contourner le blocus des transports imposé contre lui.

Attaque près du Qatar : d'où et comment les projectiles ont-ils été tirés ?

L'agence britannique des opérations commerciales maritimes (UKMTO) a enregistré les détails de l'incident :

  • Distance de frappe : Le navire marchand attaqué naviguait dans le golfe Persique, à 500 kilomètres à l'ouest du détroit d'Ormuz ;

  • Frappes successives : Selon le rapport d'urgence de l'agence, plusieurs projectiles militaires ont frappé directement le pétrolier, mettant en péril la navigation du navire ;

  • Réponse au blocus : L'attaque serait intrinsèquement liée à la décision de l'Iran de renforcer concrètement le siège régional des transports.

« Semaine de feu » dans le détroit d'Ormuz : 12 navires frappés

Plusieurs sources au sein des services de sécurité soulignent que la situation dans la région est devenue catastrophiquement complexe :

  • 12 attaques en une semaine : Rien que durant la dernière semaine se terminant le 5 octobre, au moins 12 pétroliers transportant du pétrole, du gaz naturel liquéfié (GNL) et des hydrocarbures ont été attaqués dans la zone du détroit ;

  • Marins blessés : Le ministère indien des Affaires étrangères a officiellement annoncé qu'au moins 12 membres d'équipage ont été blessés sur le pétrolier battant pavillon panaméen ciblé dans le détroit d'Ormuz ;

  • Drones et actions du CGRI : Le service de surveillance de l'US Navy a rapporté que les vedettes du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et des drones d'attaque poursuivent sans relâche les navires commerciaux traversant le détroit.

Menace sur le marché pétrolier et conflit géopolitique

Histoire des conflits dans la région et risques pour l'économie mondiale :

  • La période après le 28 février : Après les frappes américaines et israéliennes sur le territoire iranien le 28 février, les pétroliers et navires de charge dans le golfe Persique ont commencé à être pris pour cible sans cesse ;

  • Unique porte énergétique : Le détroit d'Ormuz est la seule voie navigable importante permettant d'acheminer les immenses réserves d'hydrocarbures de la région vers le marché mondial. Chaque tension ici prépare le terrain pour une hausse brutale des prix du pétrole et du gaz.

De telles attaques à grande échelle observées dans le détroit d'Ormuz et les eaux du Qatar menacent d'interrompre le transport maritime, remettant gravement en question la sécurité des routes commerciales internationales.

Golfe PersiqueDétroit d'OrmuzIranUKMTOGéopolitique
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un pétrolier touché par un projectile : Attaque près des côtes d'OmanUn pétrolier touché par un projectile : Attaque près des côtes d'Oman3 octobre 16:12«Ils perdent très mal» : Trump rejette l'accord de paix proposé par l'Iran«Ils perdent très mal» : Trump rejette l'accord de paix proposé par l'Iran27 septembre 11:09Heures décisives au Moyen-Orient : L'Iran et les États-Unis pourraient conclure une trêve via le QatarHeures décisives au Moyen-Orient : L'Iran et les États-Unis pourraient conclure une trêve via le Qatar29 septembre 09:40Tension dans le détroit d'Ormuz : L'Iran intercepte 19 navires en deux jours (vidéo)Tension dans le détroit d'Ormuz : L'Iran intercepte 19 navires en deux jours (vidéo)28 septembre 11:36Abbas Araghchi annonce les conditions pour sortir de l'impasse avec les États-Unis sur le détroit d'OrmuzAbbas Araghchi annonce les conditions pour sortir de l'impasse avec les États-Unis sur le détroit d'Ormuz27 septembre 22:20L'Iran annonce une frappe irréfutable, le Pentagone démentL'Iran annonce une frappe irréfutable, le Pentagone dément15 septembre 13:16
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?