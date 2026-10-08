L'Iran frappe un pétrolier près des côtes du Qatar

La tension militaire dans le golfe Persique, artère pétrolière la plus importante du Moyen-Orient, a atteint un nouveau stade dangereux. Selon les informations de l'agence britannique de sécurité maritime, The Guardian le journal rapporte que l'Iran a frappé un autre grand pétrolier avec des projectiles près des côtes du Qatar.

Cet incident survient après que Téhéran a officiellement annoncé la fermeture complète des routes maritimes du détroit d'Ormuz, utilisées pour contourner le blocus des transports imposé contre lui.

Attaque près du Qatar : d'où et comment les projectiles ont-ils été tirés ?

L'agence britannique des opérations commerciales maritimes (UKMTO) a enregistré les détails de l'incident :

Distance de frappe : Le navire marchand attaqué naviguait dans le golfe Persique, à 500 kilomètres à l'ouest du détroit d'Ormuz ;

Frappes successives : Selon le rapport d'urgence de l'agence, plusieurs projectiles militaires ont frappé directement le pétrolier, mettant en péril la navigation du navire ;

Réponse au blocus : L'attaque serait intrinsèquement liée à la décision de l'Iran de renforcer concrètement le siège régional des transports.

« Semaine de feu » dans le détroit d'Ormuz : 12 navires frappés

Plusieurs sources au sein des services de sécurité soulignent que la situation dans la région est devenue catastrophiquement complexe :

12 attaques en une semaine : Rien que durant la dernière semaine se terminant le 5 octobre, au moins 12 pétroliers transportant du pétrole, du gaz naturel liquéfié (GNL) et des hydrocarbures ont été attaqués dans la zone du détroit ;

Marins blessés : Le ministère indien des Affaires étrangères a officiellement annoncé qu'au moins 12 membres d'équipage ont été blessés sur le pétrolier battant pavillon panaméen ciblé dans le détroit d'Ormuz ;

Drones et actions du CGRI : Le service de surveillance de l'US Navy a rapporté que les vedettes du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et des drones d'attaque poursuivent sans relâche les navires commerciaux traversant le détroit.

Menace sur le marché pétrolier et conflit géopolitique

Histoire des conflits dans la région et risques pour l'économie mondiale :

La période après le 28 février : Après les frappes américaines et israéliennes sur le territoire iranien le 28 février, les pétroliers et navires de charge dans le golfe Persique ont commencé à être pris pour cible sans cesse ;

Unique porte énergétique : Le détroit d'Ormuz est la seule voie navigable importante permettant d'acheminer les immenses réserves d'hydrocarbures de la région vers le marché mondial. Chaque tension ici prépare le terrain pour une hausse brutale des prix du pétrole et du gaz.

De telles attaques à grande échelle observées dans le détroit d'Ormuz et les eaux du Qatar menacent d'interrompre le transport maritime, remettant gravement en question la sécurité des routes commerciales internationales.