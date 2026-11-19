Au cours de l'entretien, Donald Trump a qualifié Xi Jinping d'ami, soulignant l'existence de « relations spéciales » entre eux et affirmant que les parties ont réussi à rendre les liens bilatéraux « équitables ».

« Les États-Unis et la Chine ont des intérêts communs pour assurer l'approvisionnement en ressources énergétiques via le détroit d'Ormuz et pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Sur ces deux points, nos positions sont fermes et résolues », a déclaré Donald Trump.

Le dirigeant américain a souligné que les positions de Washington et de Pékin sur la sécurité régionale sont alignées :

Le président des États-Unis Donald Trump Le président de la République populaire de Chine Xi Jinping d'une importance stratégique le détroit d'Ormuz a demandé de l'aide pour le maintenir ouvert. Reuters Selon l'agence, cette question a été abordée lors d'une rencontre en tête-à-tête entre les dirigeants des deux pays en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen, en Chine.

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Sur le plan économique, le président américain a exprimé son intention de demander à Pékin de prendre des mesures supplémentaires pour acheter les produits des agriculteurs américains. Il a ajouté que la Chine a des « besoins insatiables » et que les États-Unis sont prêts à y répondre. En outre, les dirigeants ont discuté du conflit en Ukraine — selon Trump, Pékin, tout comme Washington, a intérêt à ce que la guerre se termine rapidement.

Orientation des négociations Déclarations principales et détails Moyen-Orient et énergie Position commune sur l'ouverture du détroit d'Ormuz et la prévention de la prolifération nucléaire iranienne Commerce et économie Proposition d'augmentation des achats chinois de produits agricoles américains Conflit ukrainien Confirmation de l'intérêt commun de Pékin et Washington pour une résolution rapide du conflit Sommet trilatéral Poutine, Trump et Xi Jinping discutent du contrôle des armes nucléaires, de l'Iran, de la RPDC et de l'Ukraine

Un dialogue menant au premier sommet trilatéral de l'histoire

Il est noté que le début de la rencontre entre Trump et Xi Jinping a été légèrement retardé. Cela est dû à l'entretien du président américain avec le dirigeant russe Vladimir Poutine , qui a duré plus longtemps que prévu (il s'agissait de leur première rencontre en tête-à-tête depuis le sommet d'Alaska en août 2025, où la situation en Ukraine avait également été discutée).

Dès la fin des négociations bilatérales, Vladimir Poutine a rejoint Trump et Xi Jinping, marquant ainsi le début de la première rencontre trilatérale de l'histoire entre les dirigeants des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Les thèmes principaux de ce format ont été définis comme le contrôle des armes nucléaires, l'Iran, la RPDC , la situation autour de le conflit ukrainien .

Selon vous, la coopération entre les États-Unis et la Chine sur la sécurité du détroit d'Ormuz et l'approvisionnement énergétique peut-elle stabiliser le marché pétrolier mondial et la situation au Moyen-Orient ? Laissez votre avis dans les commentaires !