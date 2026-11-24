Au Royaume-Uni, une femme de 79 ans, à la recherche de son frère disparu sans laisser de trace il y a 30 ans, a lancé un dernier appel au public. Le sort de Michael Huerdin, disparu en 1996 à l'âge de 32 ans, reste inconnu. Sa sœur, Madeleine Judd, s'inquiète du temps qui passe et de la diminution des chances de faire la lumière sur le destin de son frère. C'est ce qu'a rapporté Need To Know.

Ses proches l'appelaient Mick ou Huey. Il s'avère que Michael a quitté son domicile de Ruskington, dans le Lincolnshire, le 21 novembre 1996, et a disparu. On suppose qu'il a demandé à un conducteur inconnu de le prendre en stop et est monté dans sa voiture. Depuis, personne ne l'a revu.

Trois ans plus tard, en 1999, la police a ouvert une enquête pour meurtre dans cette affaire. Cependant, malgré des recherches approfondies, le corps de Michael n'a toujours pas été retrouvé.

Sa sœur de 79 ans, Madeleine Judd, tente désormais d'utiliser ses dernières opportunités pour découvrir la vérité.

« Je ne sais pas combien de temps il me reste. C'est ma dernière chance de lancer un appel pour mon frère. Nous voulons clore ce chapitre, organiser ses funérailles et nous libérer de la souffrance qui dure depuis des années », a-t-elle déclaré.

Madeleine précise que son frère ne conduisait pas et n'avait pas de voiture personnelle. Ce jour-là, quelqu'un lui a proposé de le prendre en voiture.

« Il ne conduisait pas, il n'avait pas de voiture. Quelqu'un l'a pris dans son véhicule. Depuis, personne ne l'a vu et personne ne sait ce qui s'est passé », dit-elle.

La nouvelle la plus douloureuse pour la famille est survenue en 1999, lorsque la police a annoncé que Michael avait probablement été assassiné. Sa mère, en particulier, a beaucoup souffert de cette nouvelle. Elle est décédée en 2019 sans avoir pu connaître le sort de son fils ni organiser ses funérailles.

« Sa mère était profondément attristée par cette nouvelle. Elle est décédée il y a sept ans sans avoir pu organiser les funérailles de son fils », a déclaré Madeleine.

La police a poursuivi ses recherches pendant des années

Bien que les enquêteurs ne disposent ni d'images de vidéosurveillance ni de preuves ADN, ils ont mené plusieurs recherches dans des zones boisées et des plans d'eau. En 2016, un champ situé dans la zone voisine d'East Heckington a même été fouillé dans le but de retrouver les restes de Michael.

Cependant, malgré tous ces efforts, les membres de la famille ne savent toujours pas ce qui lui est réellement arrivé.

« Je crois qu'il y a quelqu'un quelque part qui sait ce qui s'est passé. Ils savent ce qui est arrivé cette nuit-là et où se trouve le corps de mon frère. En tant que famille, nous devons savoir où il est. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons organiser ses funérailles et mettre fin à 30 ans de souffrance », a déclaré Madeleine.

La femme a également confié qu'il était difficile de supporter l'idée que son frère ait pu être assassiné ou que son corps soit toujours quelque part sans sépulture.

Michael a laissé derrière lui une fille qu'il aimait beaucoup. Selon sa sœur, il n'aurait jamais quitté sa famille de son plein gré. Il n'aurait pas non plus pu abandonner sa mère, dont il prenait des nouvelles chaque jour.

La police appelle les témoins à ne pas garder le silence

L'inspecteur-détective Andy McWatt, de la division des crimes majeurs d'East Midlands, a appelé toutes les personnes ayant des informations sur cette affaire à contacter la police.

« Si vous vous êtes convaincus pendant des années qu'il était trop tard pour en parler, vous avez tort. Si vous pensez que les informations que vous détenez sont insignifiantes, c'est une erreur. Si vous attendiez le bon moment pour dire la vérité, c'est maintenant. »

« Le fait que 30 ans se soient écoulés ne doit pas mettre fin à notre quête de vérité. Au contraire, cela devrait encourager quelqu'un à enfin briser le silence et à trouver le courage de dire la vérité », a déclaré l'enquêteur.

Ainsi, la famille de Michael Huerdin vit dans l'espoir de trouver des réponses aux questions restées sans réponse depuis 30 ans et de faire la lumière sur son destin.