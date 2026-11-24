L'attaquant de « Manchester City» et de l'équipe nationale de Norvège, Erling Haaland, fait face à un adversaire inattendu en dehors du terrain. Le footballeur est impliqué dans un litige juridique avec un électricien polonais concernant le droit d'utiliser son nom de famille comme marque.

Selon le journal The Sun, Haaland a tenté d'enregistrer son nom de famille en tant que marque personnelle en 2023. Cependant, il a été découvert que la marque « Haaland » avait déjà été déposée au nom d'une autre personne au sein de l'Union européenne.

Comment l'électricien a-t-il pu s'approprier le nom « Haaland » ?

Il s'agit du Polonais Michal Was. En 2022, il a enregistré le nom « Haaland » comme marque commerciale sur le territoire de l'Union européenne.

Cette marque couvre les vêtements de sport, les chaussures de football, les boissons énergisantes, les compléments alimentaires, les sacs de sport, les jouets et d'autres produits. Même la lingerie féminine a été incluse dans l'enregistrement.

L'électricien polonais a affirmé que le nom « Haaland » était l'acronyme de son projet « High Advanced Activity Land ». Il a déclaré qu'il n'avait aucune intention de tirer profit de la notoriété du footballeur.

La commission n'a pas cru aux arguments de l'électricien

Les avocats d'Erling Haaland ont soutenu que la marque avait été enregistrée dans le but d'utiliser illégalement le célèbre nom de famille du joueur.

Les experts de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ont examiné l'affaire et n'ont pas jugé les arguments du demandeur polonais convaincants. En conséquence, une décision d'annuler la marque a été prise en septembre 2025.

L'électricien a fait appel de cette décision, mais en mai 2026, la chambre de recours de l'EUIPO a confirmé la décision initiale.

Les experts, y compris l'explication selon laquelle les premières lettres du mot « Haaland » signifient l'expression « High Advanced Activity », n'ont pas été jugées logiquement crédibles.

Le litige est désormais porté devant la justice européenne

En désaccord avec les décisions de l'EUIPO, l'électricien polonais a saisi le Tribunal de l'Union européenne. Dans les documents juridiques officiels de l'UE, cette affaire a été enregistrée le 22 juillet 2026 sous le numéro T-460/26.

Le plaignant demande l'annulation de la décision de révocation de la marque. Le litige juridique concernant le nom de famille de Haaland n'est donc pas encore terminé.

Un point important est à noter : il ne s'agit pas d'interdire à d'autres personnes d'utiliser le nom de famille du footballeur, mais de déterminer qui a le droit d'enregistrer « Haaland » comme marque commerciale dans l'UE pour certains produits et services.

Pour Haaland, son nom de famille est devenu une marque personnelle

Erling Haaland est devenu l'un des attaquants les plus célèbres du football mondial ces dernières années. Son nom a une grande valeur, non seulement pour ses résultats sur le terrain, mais aussi pour des projets commerciaux.

C'est pourquoi le litige autour du droit d'utiliser le nom de famille du joueur prend une dimension plus large qu'un simple conflit de marque. Cela soulève également la question de la protection des noms et prénoms des athlètes célèbres en tant que marques personnelles.

La question principale est désormais de savoir si le tribunal européen accueillera la plainte de l'électricien polonais ou si la décision en faveur de Haaland sera maintenue.