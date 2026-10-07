Un homme presque aveugle a conduit 241 km en état d'ivresse

Un homme de 50 ans, presque aveugle et résidant à Huddersfield, en Angleterre, a conduit sur une autoroute sur une distance de 150 miles, soit environ 241 kilomètres, en état d'ébriété. Le plus surprenant est qu'il était non seulement ivre, mais qu'il n'avait pas non plus de permis de conduire.

Il est considéré comme un véritable miracle que cet homme ait survécu à cet incident. L'événement a eu lieu le matin du 29 juin.

Ce jour-là, alors que la police anglaise patrouillait sur l'autoroute M6 près de Carlisle, ils ont remarqué une Opel Meriva qui changeait de voie de manière instable et se déplaçait étrangement sur la route.

La police pensait initialement avoir arrêté un conducteur dangereux et imprudent. Cependant, après l'arrêt du véhicule, la situation s'est avérée bien plus grave que prévu. Le conducteur était manifestement ivre. De plus, il n'avait ni permis de conduire ni assurance, et il s'est avéré qu'il était presque totalement aveugle.

Il a bu quatre bouteilles de vin et s'est dirigé vers l'Écosse

Lors d'une récente audience au tribunal, Anthony Hall a admis avoir conduit en état d'ivresse, sans permis ni assurance, et avoir pris la voiture de son partenaire sans son consentement.

Son avocat a déclaré au tribunal que Hall avait pris cette décision pour tenter d'échapper à une situation personnelle difficile. La défense a souligné que les problèmes relationnels et les difficultés financières de l'homme l'avaient placé sous une forte pression psychologique.

Cependant, cela n'a pas suffi à expliquer pourquoi une personne presque aveugle a décidé de prendre le volant sur une autoroute en état d'ivresse.

Hall lui-même a déclaré qu'après avoir bu quatre bouteilles de vin avec son partenaire, il avait décidé de se rendre en Écosse pour fuir ses problèmes.

Il n'a jamais possédé de permis de conduire. Malgré cela, Hall a estimé qu'il savait conduire car il avait passé une grande partie de sa vie à travailler autour des voitures.

Le plus surprenant est que, bien qu'il ait perdu presque toute sa vision il y a deux ans, cela ne l'a pas dissuadé de prendre le volant.

Il s'est même arrêté pour faire le plein

Le rapport de police indique que pendant qu'il roulait sur l'autoroute M6, Hall s'est même arrêté dans une station-service pour faire le plein.

Le personnel de la station l'a aidé à ce moment-là. Cependant, les employés n'ont pas signalé à la police qu'il était ivre ou qu'il avait une déficience visuelle sévère.

Il a suivi les feux arrière d'un poids lourd

La question se pose naturellement de savoir comment une personne presque aveugle et ivre a pu parcourir 150 miles, soit 241 kilomètres, sur une autoroute la nuit.

Hall a expliqué cela de manière singulière. Il a affirmé qu'il pouvait encore distinguer vaguement les lumières. C'est pourquoi il a suivi un gros camion sur la route, en se guidant sur ses feux arrière.

Cependant, cette méthode n'était pas suffisante pour une conduite sécurisée. Les policiers ont observé que son véhicule changeait de voie à plusieurs reprises et s'est même déporté sur la bande d'arrêt d'urgence.

C'est une grande chance qu'aucun accident grave ne se soit produit dans ces conditions. Cependant, les actes de Hall n'ont pas été impunis.

Le tribunal l'a condamné à 36 semaines de prison, avec un sursis de 18 mois.

De plus, Hall a reçu l'obligation de ne pas consommer d'alcool pendant 90 jours et de participer à un programme de réhabilitation.