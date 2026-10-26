Des étudiants italiens établissent un record avec un avion en papier de sept mètres

Une équipe d'étudiants de Pise, en Italie, est entrée dans le Livre Guinness des records en fabriquant le plus grand avion en papier au monde. Bien que fabriquer un avion en papier soit une activité simple pour beaucoup, ce projet s'est distingué par ses dimensions gigantesques et sa construction complexe.

Fabriqué uniquement avec des feuilles de papier et quelques litres de colle, l'avion mesure 7 mètres de long et possède une envergure de 20,04 mètres. Il pèse 28,49 kilogrammes, soit environ 63 livres.

Des mois de préparation ont été nécessaires pour faire voler l'avion

Pour que le record Guinness soit officiellement reconnu, l'avion devait non seulement être immense, mais aussi répondre à certaines exigences. Il devait être lancé par une seule personne et parcourir au moins 15 mètres dans les airs.

Cette tâche s'est avérée beaucoup plus complexe que prévu. L'équipe travaillant sur le projet « Icare » a effectué des tests pendant plusieurs mois, en tenant compte de la stabilité, de la solidité, du poids et des propriétés aérodynamiques de l'avion.

Environ 300 kilogrammes de papier et 60 kilogrammes de colle ont été utilisés pour concevoir la structure. Les étudiants ont choisi une structure en nid d'abeille pour augmenter la solidité sans alourdir excessivement l'avion. Cette conception a permis de garantir la robustesse de l'appareil.

Le 25 juin, au complexe d'exposition BolognaFiere à Bologne, l'un des membres de l'équipe a lancé l'avion en papier géant. L'appareil a parcouru 59 mètres, soit environ 193,6 pieds, établissant un nouveau record du monde.

Le précédent record avait été établi en 2013

Le précédent record pour les avions en papier était détenu depuis 2013. À l'époque, en Allemagne, l'équipe de l'Université technique de Brunswick avait réussi à faire voler un avion en papier de 5 mètres de long, pesant 24 kilogrammes avec une envergure de 18 mètres. Il avait parcouru environ 18 mètres dans les airs.

Le nouveau résultat des étudiants italiens a largement dépassé le précédent record. En plus d'augmenter les dimensions de l'avion, ils ont réussi à assurer son vol stable dans les airs.

Fait intéressant, à peine un mois avant cet événement, une équipe d'étudiants chinois avait établi un nouveau record pour le plus grand avion en papier télécommandé. Cela montre que même des avions en papier peuvent devenir des projets d'envergure grâce à l'ingénierie et à des calculs précis.