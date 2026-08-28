Le record du Guinness battu pour la 3e fois : comment a été cultivé ce piment de 52 cm ?

Un jardinier suisse expérimenté, Jürg Wiesli, a obtenu un résultat incroyable en inscrivant son nom au Guinness World Records pour la troisième fois consécutive grâce à la longueur de son piment. Ce nouveau spécimen a non seulement battu le record, mais a également stupéfié les experts par sa taille.

Wiesli a établi son premier record en octobre 2017 lors d'un concours de légumes à Jona, dans le canton de Saint-Gall. Depuis, le jardinier n'a cessé d'améliorer ses résultats.

Chronique des records : une récolte qui s'allonge d'année en année

Les résultats du recordman suisse au fil des ans :

2017 (Première victoire) : Le piment cultivé par Wiesli a établi son premier record mondial avec une longueur de 1 pied et 5,7 pouces (environ 45 cm) ;

2018 (Deuxième résultat) : Le jardinier a battu son propre record avec une récolte mesurant 1 pied et 7,9 pouces (environ 50,5 cm) ;

Dernier record absolu : Le nouveau piment, officiellement mesuré par les représentants du Guinness le 11 août, a atteint 1 pied et 8,6 pouces (52,3 cm), battant ainsi le record pour la troisième fois.

Quel est le secret d'une récolte géante ? Les conseils en or du jardinier

Jürg Wiesli a révélé aux représentants du Guinness World Records les secrets essentiels pour obtenir un tel résultat :