Le record du Guinness battu pour la 3e fois : comment a été cultivé ce piment de 52 cm ?
Un jardinier suisse expérimenté, Jürg Wiesli, a obtenu un résultat incroyable en inscrivant son nom au Guinness World Records pour la troisième fois consécutive grâce à la longueur de son piment. Ce nouveau spécimen a non seulement battu le record, mais a également stupéfié les experts par sa taille.
Wiesli a établi son premier record en octobre 2017 lors d'un concours de légumes à Jona, dans le canton de Saint-Gall. Depuis, le jardinier n'a cessé d'améliorer ses résultats.
Chronique des records : une récolte qui s'allonge d'année en année
Les résultats du recordman suisse au fil des ans :
2017 (Première victoire) : Le piment cultivé par Wiesli a établi son premier record mondial avec une longueur de 1 pied et 5,7 pouces (environ 45 cm) ;
2018 (Deuxième résultat) : Le jardinier a battu son propre record avec une récolte mesurant 1 pied et 7,9 pouces (environ 50,5 cm) ;
Dernier record absolu : Le nouveau piment, officiellement mesuré par les représentants du Guinness le 11 août, a atteint 1 pied et 8,6 pouces (52,3 cm), battant ainsi le record pour la troisième fois.
Quel est le secret d'une récolte géante ? Les conseils en or du jardinier
Jürg Wiesli a révélé aux représentants du Guinness World Records les secrets essentiels pour obtenir un tel résultat :
Lampes de culture en mars : Il fait germer les graines et les plants en mars sous des lampes de culture spéciales, à une température constante de 28 degrés Celsius (82°F) ; Plantation en pleine terre fin avril :
Les plants sont transférés au jardin fin avril, une fois tout risque de gel écarté ; Compost mûr et sol meuble :
Le jardinier laboure profondément le sol et y ajoute une grande quantité de compost naturel décomposé ; Règle d'or : la modération :
La récolte nécessite un arrosage régulier et un engrais équilibré. Wiesli prévient qu'un excès d'engrais est néfaste, car il favoriserait la croissance des feuilles au détriment du piment. Hosilga muntazam suv va mutanosib o‘g‘it kerak. Vislining ogohlantirishicha, o‘g‘itni haddan tashqari ko‘p berish yaramaydi, aks holda qalampir o‘rniga faqat ko‘plab barglar o‘sib ketadi.
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