La femme turque la plus grande du monde est entrée huit fois dans le Guinness des records !

Rumeysa Gelgi, habitante du district de Safranbolu dans la province de Karabük en Turquie, est connue comme la femme la plus grande du monde. Elle mesure 2 mètres 15. Au cours des 12 dernières années, elle a été inscrite huit fois dans le Livre Guinness des records. Gelgi utilise également ses exploits pour sensibiliser le public aux maladies rares.

Née en 1997, Rumeysa Gelgi a reçu très tôt le diagnostic d'une maladie génétique rare : le syndrome de Weaver. Ce syndrome peut entraîner une croissance osseuse accélérée. Depuis l'enfance, Gelgi a fait face à divers problèmes de santé et a suivi de longs traitements médicaux ainsi que de la physiothérapie.

En 2014, à l'âge de 17 ans, sa taille de 213,6 centimètres a été enregistrée, faisant d'elle l'adolescente la plus grande du monde. En 2021, les mesures ont confirmé que la taille de Gelgi avait atteint 215,16 centimètres, établissant ainsi le record de la femme la plus grande du monde.

Par la suite, Gelgi a obtenu d'autres records Guinness. Elle a été enregistrée comme la femme ayant les plus grandes mains, la plus grande envergure de bras et la plus longue colonne vertébrale. En 2024, deux nouveaux résultats ont été ajoutés à ses records : celui du bébé le plus long à la naissance et celui des oreilles les plus longues.

Développeuse de logiciels, Gelgi participe à des événements internationaux pour partager son expérience de vie et de santé. Un documentaire intitulé « Rumeysa : Walking Tall » a même été réalisé par le Guinness World Records sur sa vie.

Pour Gelgi, les records ne sont pas seulement des indicateurs physiques. À travers son expérience, elle cherche à promouvoir l'acceptation des différences, à sensibiliser aux maladies rares et à soutenir les personnes vivant avec de telles conditions.