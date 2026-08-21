Une femme de plus de 2 mètres établit un record Guinness

La Turque Rumeysa Gelgi est connue dans le monde entier pour sa taille hors du commun. Elle mesure 215,16 centimètres et a été officiellement enregistrée le 23 mai 2021 par le Guinness World Records comme la femme vivante la plus grande du monde.

Rumeysa attire l’attention par sa taille, bien supérieure à celle des personnes ordinaires. Elle mesure près d’un mètre de plus qu’une personne de taille moyenne.

Fait intéressant, Rumeysa Gelgi n’est pas entrée dans le Guinness World Records pour un seul exploit. Elle détient également plusieurs autres records uniques.

Notamment, Rumeysa est la femme vivante la plus grande du monde, et est également reconnue comme détentrice d’autres records dans différents domaines.

Malgré son apparence inhabituelle, elle échange activement avec le public et parle ouvertement de son expérience. Pour Rumeysa, le record Guinness est non seulement un chiffre impressionnant, mais aussi l’occasion de faire découvrir son mode de vie singulier au monde entier.

Aujourd’hui, elle est considérée comme l’une des détentrices de records les plus célèbres au monde. Sa taille de 215,16 centimètres en a fait l’une des détentrices de records les plus exceptionnelles de l’histoire du Guinness.