Harnaam Kaur, une Britannique de 35 ans inscrite au Guinness World Records en tant que plus jeune femme à porter une barbe complète, a décidé de raser celle qu'elle entretenait depuis 20 ans. Elle a annoncé cette nouvelle à ses abonnés via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Kaur a confié que prendre une telle décision n'a pas été facile et qu'elle a traversé diverses émotions. Malgré cela, elle attend avec impatience de commencer une nouvelle étape de sa vie.

La femme a souligné que sa décision de changer d'apparence n'est liée ni à l'opinion d'autrui ni aux attentes de la société. Selon elle, il s'agit d'un choix purement personnel et volontaire.

Harnaam n'a pas encore précisé quand elle dévoilerait son nouveau look après s'être rasé la barbe. Elle a déclaré qu'elle devait se sentir mentalement prête pour le faire.

Il s'avère que Harnaam Kaur a commencé à avoir une pilosité faciale à l'adolescence en raison du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). Pendant de nombreuses années, elle a surmonté les difficultés liées à son apparence unique et a appris à s'accepter telle qu'elle est.

En 2016, à l'âge de 24 ans, son record a été officiellement enregistré dans le Guinness World Records. Aujourd'hui, elle s'apprête à dire adieu à près de vingt ans de barbe pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.