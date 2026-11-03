Un squelette géant de la hauteur d'un immeuble de 11 étages : un record Guinness établi au Mexique

Sur la place centrale de Mexico, capitale du Mexique, une statue étonnamment géante de la Catrina a été érigée à l'occasion de la traditionnelle fête des morts (Día de los Muertos). Cette structure, dont la hauteur équivaut à un immeuble de 11 étages, a été officiellement inscrite dans le livre Guinness des records.

Avec une hauteur de 33,4 mètres et un poids dépassant les 100 tonnes, cette œuvre d'art unique est devenue le centre d'attention de millions de touristes et de résidents locaux.

Chiffres impressionnants et ingénierie complexe

La réalisation de ce projet a nécessité un effort colossal de la part des artisans et ingénieurs locaux :

Le travail de près de 140 artisans : Environ 140 artisans qualifiés, designers et constructeurs ont travaillé sans relâche pour créer et assembler le célèbre squelette de la Catrina en costume national ;

Paramètres : Hauteur de 33,4 mètres, poids total supérieur à 100 tonnes ;

Décorations nationales colorées : Le squelette géant est orné d'une robe traditionnelle violette et d'une couronne de fleurs colorées sur la tête, reflétant pleinement les symboles nationaux du Mexique ;

Beauté nocturne : À la tombée de la nuit, sur fond de temples historiques et du centre de Mexico, la statue est illuminée par des projecteurs spéciaux, créant une vue majestueuse à travers la ville.

Día de los Muertos : une fête nationale alliant rire et mémoire

La fête des morts, célébrée chaque année au Mexique les 1er et 2 novembre, est l'une des traditions les plus anciennes et les plus uniques au monde :

Philosophie de commémoration des proches : En ces jours, au lieu de porter le deuil, la population se souvient de ses ancêtres et de ses proches disparus avec affection, sourires et tables de fête lumineuses ;

Le symbole de la Catrina : Les crânes colorés peints sur les visages dans les rues (calavera) et l'image élégante de la Catrina symbolisent non pas la peur de la mort, mais l'appréciation de la vie et la commémoration joyeuse des défunts.

La Catrina géante, qui a battu le record Guinness, est devenue non seulement le point culminant de la cérémonie de mémoire nationale, mais aussi un événement mondial mettant en valeur le riche patrimoine culturel du Mexique.