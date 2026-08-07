À 97 ans, une femme vole sur l’aile d’un avion et bat à nouveau un record Guinness

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À 97 ans, une femme vole sur l’aile d’un avion et bat à nouveau un record Guinness

La Britannique Betty Bromage, âgée de 97 ans, a une nouvelle fois fait preuve de courage en devenant la plus âgée au monde à pratiquer le « wing walking — c’est-à-dire à voler debout sur l’aile d’un avion en mouvement — et a battu son propre record Guinness.

Selon les informations disponibles, Betty, équipée de dispositifs de sécurité spéciaux, s’est tenue sur l’aile d’un petit avion volant à près de 225 kilomètres à l’heure et a réalisé des acrobaties complexes dans les airs. Le « wing walking » est considéré comme l’un des spectacles aériens les plus dangereux au monde et seuls des personnes spécialement entraînées peuvent y participer.

Betty avait établi ce record pour la première fois il y a quatre ans. Les fonds récoltés lors de ce vol serviront à soutenir le service des accidents vasculaires cérébraux de l’hôpital où elle a été soignée après un AVC en 2025.

Ayant volé six fois sur l’aile d’un avion au cours des dix dernières années, Betty n’a pas l’intention de renoncer à cette activité. Selon ses propres mots : « Si je ne fais pas cela, la vie deviendrait très ennuyeuse pour moi.

Le courage, la volonté et la passion de vivre inépuisable de cette Britannique de 97 ans inspirent de nombreuses personnes à travers le monde.

Betty BromageLivre Guinness des records
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