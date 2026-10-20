Un enfant de 11 ans hospitalisé en Chine après 14 heures d'études

Un enfant de 11 ans vivant à Changsha, en Chine, a été conduit à l'hôpital après avoir fait ses devoirs pendant 14 heures sans pause sous la surveillance de ses parents. La longue période d'étude et la pression mentale ont gravement affecté sa santé.

En Chine, la quête de l'excellence scolaire n'est un secret pour personne. Cependant, dans certains cas, une pression excessive pour réussir ses études peut mettre en danger la santé des enfants.

L'incident récent en est un exemple. L'enfant de 11 ans a fait ses devoirs de 8h00 à 22h00 sans se reposer. À 23h00, son état s'est dégradé : il est devenu agité, a commencé à respirer rapidement, a eu des vertiges, des maux de tête et des engourdissements dans les membres.

Ses parents, qui surveillaient ses études toute la journée, inquiets, l'ont emmené à l'hôpital local. Après des examens, les médecins ont diagnostiqué un trouble respiratoire lié à une hyperventilation.

14 heures d'études ont dégradé l'état de l'enfant

L'incident a eu lieu à la fin du mois dernier. Les médecins ont mis un masque à oxygène à l'enfant, connu uniquement sous le nom de Lianlian, et lui ont appris à réguler sa respiration.

Les experts soulignent que l'état de l'enfant a été causé par une respiration trop rapide et profonde. Cela serait dû au stress mental provoqué par ses parents, qui l'ont forcé à étudier sans interruption pendant 14 heures.

Ce type de trouble respiratoire peut se manifester par une oppression thoracique, une sensation d'essoufflement, des vertiges et des engourdissements dans les membres, les lèvres ou tout le corps. Dans les cas graves, on observe une raideur musculaire, des spasmes des doigts et une position inhabituelle des mains. Sans aide médicale rapide, cela peut mettre la vie du patient en danger.

Des cas similaires sont en augmentation

L'incident de Lianlian peut sembler rare. Cependant, selon les données de l'hôpital central de Changsha, le service des urgences pédiatriques a accueilli plus de 30 mineurs présentant des symptômes similaires en août.

Ce chiffre est dix fois supérieur à celui des mois précédents. Les experts citent la pression scolaire, l'anxiété liée aux examens et l'utilisation prolongée des téléphones portables comme causes principales.

L'affaire Lianlian a remis sur le devant de la scène la question de la pression intense pour réussir ses études en Chine et le poids qui pèse sur les élèves.

Dans le pays, les examens d'entrée à l'université, appelés « gaokao », peuvent avoir un impact sérieux sur l'avenir des jeunes. C'est pourquoi certains élèves subissent une pression mentale énorme pour obtenir de bons résultats.

Cet événement montre que si l'éducation des enfants est importante, leur santé et leur repos ne doivent pas être négligés. Au lieu d'étudier sans cesse, il est crucial de faire des pauses régulières, de se reposer suffisamment et de prendre en compte l'état mental de l'enfant pour son développement sain.