En Chine, un enfant de maternelle a été conduit à l'hôpital sous l'escorte d'agents judiciaires

Le 18 septembre 2026, dans une école maternelle de la ville de Pinghu, dans la province du Zhejiang en Chine, l'un des élèves est tombé soudainement malade. C'est ce qu'a rapporté Zhejiang Online.

Il est rapporté que l'éducateur, voyant la situation, a immédiatement pris l'enfant dans ses bras et a tenté de sortir de l'école pour l'emmener à l'hôpital. À ce moment-là, un père venu chercher son enfant, un homme nommé Zhuang, a vu la scène et a décidé d'apporter son aide avec sa voiture.

Il a emmené l'enfant et l'éducateur dans son véhicule et s'est dirigé vers l'hôpital. Cependant, en raison des embouteillages, ils risquaient de perdre un temps précieux. C'est alors qu'ils ont aperçu la voiture des agents du tribunal de Pinghu en service et ont demandé de l'aide.

Comprenant l'urgence de la situation, les agents judiciaires ont immédiatement activé les gyrophares et la sirène. Ils ont ouvert la voie à la voiture transportant l'enfant et l'ont escortée jusqu'à l'hôpital.

À l'arrivée à l'hôpital, l'enfant a été conduit aux urgences. Après s'être assurés qu'il recevait les soins nécessaires, les agents judiciaires ont quitté les lieux pour reprendre leurs fonctions.

Plus tard, il a été annoncé que l'état de l'enfant s'était stabilisé et qu'il n'y avait plus de danger grave.