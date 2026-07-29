En Chine, un homme admis dans l'université de ses rêves après 8 ans de lutte

En Chine, un ancien gardien de sécurité a réussi pour la huitième fois à intégrer la prestigieuse Université Tsinghua étonnant beaucoup de monde en étant admis en master. Désormais, il s'est fixé un objectif encore plus grand : étudier à l'avenir Université Harvarddans le cadre d'un programme de doctorat. C'est ce qu'a rapporté le média South China Morning Post .

Yang Xiao, 31 ans, rêvait d'étudier à l'Université Tsinghua depuis son enfance. En 2013, après avoir passé l'examen national d'entrée gaokao, il est devenu étudiant à l'Académie centrale des beaux-arts. Après avoir achevé avec succès ses études en 2018, il a ouvert une école d'art privée à Shenyang. Cependant, son rêve d'enfance et la promesse faite à sa petite amie l'ont ramené vers l'Université Tsinghua. Mais lors de sa première tentative pour le master, il a échoué à l'examen.

Malgré cela, Yang a dit à sa petite amie qu'il avait été accepté en master, convaincu qu'il atteindrait son objectif l'année suivante. Cependant, sa deuxième tentative s'est également soldée par un échec. Durant sa troisième année de préparation, il a noué une relation avec une femme rencontrée sur Internet. Plus tard, cette femme a utilisé sa prétendue maladie et ses dettes de jeu comme prétexte pour lui soutirer régulièrement de l'argent. En conséquence, Yang a perdu plus d'un million de yuans (plus de 150 000 dollars américains).

Une fois la relation terminée, il s'est retrouvé lourdement endetté et n'a pas réussi à entrer en master. Ses parents l'ont aidé à éponger ses dettes, et son école d'art a cessé ses activités.

Au cours des années suivantes, Yang a échoué à plusieurs reprises aux examens à très peu de points près. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il a d'abord travaillé comme agent d'entretien, puis comme gardien de sécurité dans le dortoir des étudiants internationaux de l'Université Tsinghua. Un jour, les paroles d'une femme inconnue montrant Yang à son enfant : « Si tu n'étudies pas bien, tu finiras comme cet homme », ont servi de déclencheur puissant pour lui.

Par la suite, il a assisté en cachette aux cours magistraux de l'université pendant la journée et a pratiqué l'anglais avec des étudiants étrangers le soir. Plus tard, il a été promu chef de l'équipe de sécurité de l'université. Cela lui a permis d'obtenir un meilleur salaire, un travail moins fatigant et de consacrer plus de temps à ses études.

Yang souligne que son expérience de gardien de sécurité a totalement transformé son attitude envers le travail et les gens. Bien qu'il ait mené une vie modeste, il a un jour dépensé toutes ses économies pour s'offrir un billet d'avion afin de participer à un séminaire scientifique. Plus tard, c'est précisément cette visite qui lui a permis de remporter plusieurs prix scientifiques.

Enfin, en juin 2026, après huit années de travail acharné et de patience, Yang est devenu étudiant en master à l'Académie des arts et du design de l'Université Tsinghua. Bien que le programme de master dure généralement trois ans, il prévoit de terminer ses études en deux ans pour des raisons financières. Son plus grand rêve est d'étudier dans le cadre d'un programme de doctorat entièrement financé en patrimoine culturel immatériel à l'Université Harvard.