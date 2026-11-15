Un enfant chinois se coince un cadenas à chiffres dans le nez en jouant

En Chine, un enfant est devenu le protagoniste d'une histoire inattendue après s'être coincé un cadenas à chiffres dans le nez. Les photos de lui avec le cadenas coincé ont circulé sur les réseaux sociaux, suscitant un vif intérêt parmi les utilisateurs.

Il arrive souvent que les enfants insèrent de petits objets dans leur nez pendant qu'ils jouent. Par exemple, des pièces de construction, de petites billes, des capuchons de stylo ou des morceaux de papier. Cependant, il est très rare qu'un enfant se coince un cadenas à chiffres dans le nez. Même les pompiers de la ville de Huaihua, dans la province chinoise du Hunan, ne s'attendaient pas à faire face à une situation aussi insolite.

Il semble que la manière dont le petit garçon a réussi à se coincer le cadenas dans le nez reste floue. Cependant, on suppose qu'il jouait avec et qu'il essayait probablement d'imiter le personnage légendaire du Roi Taureau. Quoi qu'il en soit, le cadenas a fini par se coincer dans son nez, laissant l'enfant avec un « anneau de taureau » particulier.

Au début, l'enfant a tenté de retirer le cadenas lui-même à plusieurs reprises. Cependant, ses efforts n'ayant pas abouti, il a demandé de l'aide à ses parents. Les adultes n'ont pas non plus réussi à retirer le cadenas sans causer de douleur intense ou de blessure à l'enfant. C'est pourquoi ils ont décidé de faire appel aux services d'incendie locaux.

Cependant, cette situation n'a pas été facile pour les sauveteurs non plus. Tout d'abord, les pompiers ont essayé de calmer l'enfant. Ensuite, après avoir examiné attentivement le cadenas, ils ont compris que tirer dessus avec force ou exercer une pression excessive pourrait causer de graves blessures. Une telle action risquait même d'endommager la cloison nasale de l'enfant.

C'est pourquoi les spécialistes ont décidé, au lieu de tirer sur le cadenas, de le couper à l'aide de cisailles spéciales. Cette méthode a été choisie comme la solution la plus appropriée pour résoudre le problème sans infliger de douleur supplémentaire à l'enfant.

Il est à noter que tout au long du processus, l'enfant est resté calme. Il n'a pas gêné les actions des sauveteurs et a attendu patiemment la fin de l'opération. Une fois le cadenas retiré, il a promis que cela ne se reproduirait plus et qu'il ne mettrait plus jamais d'objets dans son nez.

Cet incident a attiré l'attention de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Derrière cette situation amusante se cache une leçon importante rappelant aux enfants la nécessité de manipuler les petits objets avec prudence.