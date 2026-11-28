En Chine, les lycéens se préparant à l'entrée à l'université sont confrontés à une pression mentale et physique intense. En raison de la concurrence éducative féroce dans le pays, certains élèves de terminale doivent étudier 12 à 14 heures par jour.

L'une des épreuves les plus importantes pour eux est le « Gaokao », l'examen qui détermine leurs chances d'admission à l'université. Il est rapporté que le processus de préparation à cet examen entraîne de longues heures d'étude, un manque de sommeil et un stress psychologique constant.