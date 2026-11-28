Des élèves préparant le Gaokao en Chine verraient leurs cheveux blanchir (vidéo)
En Chine, les lycéens se préparant à l'entrée à l'université sont confrontés à une pression mentale et physique intense. En raison de la concurrence éducative féroce dans le pays, certains élèves de terminale doivent étudier 12 à 14 heures par jour.
L'une des épreuves les plus importantes pour eux est le « Gaokao », l'examen qui détermine leurs chances d'admission à l'université. Il est rapporté que le processus de préparation à cet examen entraîne de longues heures d'étude, un manque de sommeil et un stress psychologique constant.
Des rapports circulent sur les réseaux sociaux affirmant que certains diplômés ont les cheveux qui blanchissent à l'approche de la fin de leurs études secondaires. Cependant, le lien direct entre ces cas et la pression des examens n'a pas encore été confirmé de manière indépendante.
Les experts soulignent qu'un stress prolongé et le manque de sommeil peuvent nuire à la santé humaine, notamment à l'état mental et à la qualité du sommeil. Il est donc important de consacrer suffisamment de temps au repos et au sommeil pendant la préparation aux examens.
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