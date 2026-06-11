La jeunesse chinoise célèbre la fin de l'examen le plus important du pays

Alors que l'examen du Gaokao touche à sa fin, une vague de grande émotion a déferlé sur toute la Chine.

Des millions de jeunes sortant des salles d'examen ont été accueillis avec joie, applaudissements, fleurs et embrassades. Des années de préparation, de stress et de nuits blanches sont derrière eux ; place désormais au soulagement et à l'esprit de fête.

Le Gaokao est considéré comme l'examen le plus important en Chine, déterminant le destin de l'accès à l'université. Les résultats définissent non seulement l'université fréquentée, mais aussi les orientations et opportunités futures.

Échouer au Gaokao garantit presque une vie entière d'emploi peu qualifié et de déception familiale. Les examens de cette année ont eu lieu du 7 au 10 juin, et plus de 13 millions de jeunes se sont battus pour leur avenir.