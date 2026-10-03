Ce que Bruno Fernandes a dit à propos de Cristiano Ronaldo

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Ce que Bruno Fernandes a dit à propos de Cristiano Ronaldo

Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a exprimé ses réflexions sur le départ de Cristiano Ronaldo, attaquant de l'équipe nationale portugaise et d'Al-Nassr, du camp d'entraînement. Selon Goal.com, le départ inattendu du joueur de 41 ans lors des matchs de la Ligue des nations a provoqué une onde de choc dans le monde du football et a mis en péril son avenir en sélection. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il s'avère que la cause principale de ce conflit est liée à la détérioration des relations entre Ronaldo et l'entraîneur Jorge Jesus. Lors du match contre la Norvège, qui s'est soldé par une victoire 2-1, l'attaquant expérimenté a été laissé sur le banc et n'est pas entré en jeu. C'est la première fois en 18 ans qu'il n'est pas titularisé et ne joue pas une seule minute lors d'un match officiel.

Négociations de crise et décision de départ

Après cette rencontre, l'attaquant aux 234 sélections a tenu des discussions d'urgence avec l'entraîneur et la direction de la Fédération portugaise de football. Cependant, les parties n'ont pas réussi à trouver un accord et Ronaldo a décidé de quitter le camp de l'équipe nationale.

Dans sa déclaration, Ronaldo a écrit : « Après une conférence de presse et une discussion avec le président de la fédération, j'ai décidé de quitter le camp d'entraînement de l'équipe nationale. Le moment venu, je révélerai aux Portugais la vérité sur les raisons de mon départ ».

Réaction de l'équipe et pertes numériques

Selon Goal.com, Bruno Fernandes a été en contact direct avec le quintuple Ballon d'Or et lui a apporté son soutien. Fernandes a déclaré : « J'ai parlé avec Cristiano et je lui ai dit qu'il resterait toujours la plus grande icône de notre équipe nationale et de notre pays. Notre équipe n'est pas divisée, elle est unie ».

Suite à cet événement, la Fédération portugaise de football a également subi un coup dur dans l'espace numérique. Selon les rapports, le compte Instagram officiel de l'équipe nationale a perdu plus d'un million d'abonnés en 24 heures après l'éclatement du conflit.

De plus, le fait que le joueur ait « liké » une publication sur les réseaux sociaux critiquant les actions de la fédération et du staff technique a aggravé la situation. En réponse aux critiques, la fédération a publié une brève déclaration affirmant que toute la délégation restait concentrée sur les matchs à venir et sur la réalisation des objectifs fixés.

Cristiano RonaldoBruno FernandesPortugalFootballLigue des nations
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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