Alana, la fille de Cristiano Ronaldo, a 9 ans : un tendre message du footballeur !

Ronaldo a partagé une photo de la maison décorée pour l'occasion dans sa story Instagram. Il y a ajouté des mots affectueux en portugais : « Joyeux anniversaire, ma princesse Alana ! Je t'aime tellement ! »

Les décorations de cette année n'ont pas manqué d'attirer l'attention. Dans la maison familiale située à Cascais, au Portugal, une ambiance magnifique a été créée avec des ballons roses, blancs et argentés. La pièce était ornée de grandes lettres formant le prénom Alana, d'un chiffre 9 décoré de ballons et de divers cadeaux. La table de fête était agrémentée de fleurs et de bougies roses.