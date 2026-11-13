Alana, la fille de Cristiano Ronaldo, a 9 ans : un tendre message du footballeur !

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Alana, la fille de Cristiano Ronaldo, a 9 ans : un tendre message du footballeur !

Ronaldo a partagé une photo de la maison décorée pour l'occasion dans sa story Instagram. Il y a ajouté des mots affectueux en portugais : « Joyeux anniversaire, ma princesse Alana ! Je t'aime tellement ! »

Les décorations de cette année n'ont pas manqué d'attirer l'attention. Dans la maison familiale située à Cascais, au Portugal, une ambiance magnifique a été créée avec des ballons roses, blancs et argentés. La pièce était ornée de grandes lettres formant le prénom Alana, d'un chiffre 9 décoré de ballons et de divers cadeaux. La table de fête était agrémentée de fleurs et de bougies roses.

Georgina Rodríguez, la compagne de Ronaldo, a également partagé des moments de l'anniversaire de sa fille sur son compte. Elle a écrit en légende : « Neuf ans avec ma princesse ».

Pour rappel, Alana Martina est née le 12 novembre 2017. Elle est la première fille de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez. Le footballeur a au total cinq enfants : Cristiano Junior, les jumeaux Eva et Mateo, Alana et Bella Esmeralda.

Le message de Ronaldo pour sa fille a attiré l'attention des fans. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont également félicité Alana dans les commentaires, lui souhaitant une enfance heureuse et des jours joyeux.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» rédacteur
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