L'avenir de Cristiano Ronaldo en équipe nationale est incertain

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L'avenir de Cristiano Ronaldo en équipe nationale est incertain

Les tensions autour de l'équipe nationale du Portugal ne cessent de croître. Alors que le départ inattendu du capitaine Cristiano Ronaldo de la sélection suscite de vifs débats dans le monde du football, les proches du joueur se sont mêlés au conflit. Selon Goal.com, la controverse ne concerne pas seulement des questions sportives, mais aussi des confrontations personnelles. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Georgina Rodriguez, l'épouse de Cristiano Ronaldo, a vivement critiqué les décisions du sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, sur ses réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, elle a partagé une citation du légendaire entraîneur Sir Alex Ferguson, remettant en question les actions du coach. Cette déclaration a rapidement attiré l'attention du public.

Citation de Sir Alex Ferguson et contestations personnelles

Le texte accompagnant la photo partagée par Georgina Rodriguez portait un jugement sévère sur les décisions de l'entraîneur. Il disait : « Si Jorge Jesus sentait au fond de lui qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser ses services, pourquoi l'a-t-il appelé en équipe nationale ? Pour montrer une certaine autorité ? Ce n'est pas de l'autorité, c'est de la faiblesse ».

Bien que la source originale de cette citation n'ait pas été confirmée indépendamment, Georgina Rodriguez y a ajouté son propre commentaire personnel. Elle a écrit des critiques acerbes en faisant allusion au nom de famille de l'entraîneur. Bien que ce post ait été supprimé peu après, il n'est pas passé inaperçu et a provoqué un immense tollé.

La réaction de la famille et l'ambiance au sein de l'équipe

Au nom de la famille, non seulement Georgina, mais aussi Elma Aveiro, la sœur de Cristiano Ronaldo, a critiqué la presse nationale. Condamnant l'approche des médias qui traitent l'attaquant avec dureté, elle a écrit « Tudo dito », ce qui signifie « tout a été dit ». Cette situation a démontré une fois de plus que la famille du joueur fait bloc derrière lui.

Néanmoins, le sélectionneur Jorge Jesus continue d'affirmer qu'il n'y a aucun conflit au sein de l'équipe. Selon lui, les mêmes règles s'appliquent à tous les joueurs lors de la sélection de l'effectif, et il assume seul les décisions qu'il prend. Actuellement, l'équipe du Portugal prépare les prochains matchs avec les 24 autres joueurs.

Il convient de noter que Cristiano Ronaldo n'a pas encore fait de déclaration officielle concernant la fin de sa carrière internationale. Malgré cela, il reste incertain s'il jouera à nouveau pour l'équipe nationale sous la direction de cet entraîneur. Les fans attendent avec impatience une déclaration officielle du joueur pour clarifier la situation.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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