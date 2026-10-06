Rio Ferdinand critique Jorge Jesus

L'ancien défenseur de l'équipe d'Angleterre et de Manchester United, Rio Ferdinand, a vivement critiqué le comportement du sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus. Selon lui, le technicien a manqué de respect envers Cristiano Ronaldo et a traité la star du football de manière inappropriée. Cette situation a attiré l'attention de la communauté du football et des médias, provoquant de vives discussions. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le conflit a éclaté au sein du camp de l'équipe nationale du Portugal lors des derniers matchs de la Ligue des nations. Il est rapporté que l'attaquant d'Al Nassr a quitté le rassemblement prématurément en raison de malentendus avec l'entraîneur. Lors du match contre la Norvège, l'attention s'est concentrée sur le rôle du joueur vétéran sur le terrain.

Au cours de la rencontre, Cristiano Ronaldo a reçu l'ordre de s'échauffer pour se préparer à entrer en jeu dans la dernière demi-heure. Cependant, l'entraîneur a finalement décidé de ne pas faire entrer l'attaquant de 41 ans. L'ancienne star du Real Madrid et de la Juventus a manifesté son mécontentement ouvertement sur le banc de touche.

La décision de l'entraîneur et les changements tactiques

Jorge Jesus a affirmé que les changements tactiques en cours de match l'ont contraint à modifier ses plans. Malgré cela, cette explication n'a pas permis d'apaiser les tensions entre l'entraîneur et le joueur. De tels conflits pourraient avoir un impact négatif sur la stabilité de l'équipe nationale sur la scène internationale.

Rio Ferdinand a abordé cette situation dans son podcast Rio Presents. L'ancien coéquipier, qui a joué aux côtés de Cristiano Ronaldo à Old Trafford entre 2003 et 2009, a fermement condamné les actions de l'entraîneur. Il a souligné que le technicien a manqué de respect envers une légende du football.

L'évaluation sévère de Rio Ferdinand

Selon Ferdinand, Jorge Jesus se surestime. « Cet entraîneur se prend pour Alex Ferguson ou Pep Guardiola. Je ne comprends pas pourquoi il se place au niveau des plus grands entraîneurs. Il aurait dû montrer à Cristiano Ronaldo le respect qu'il mérite », a déclaré l'ancien footballeur.

Selon l'expert, la faiblesse de l'entraîneur dans la gestion des joueurs crée une atmosphère d'incertitude dans l'équipe. Si Jorge ne présente pas d'excuses publiques pour apaiser la situation, il pourrait perdre son poste. Ferdinand a insisté sur le fait que l'entraîneur doit impérativement reconnaître son erreur.