Jorge Jesus clarifie l'avenir de Cristiano Ronaldo en équipe nationale

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Jorge Jesus clarifie l'avenir de Cristiano Ronaldo en équipe nationale

Le sélectionneur de l'équipe du Portugal, Jorge Jesus, a annoncé qu'après les matchs de la Ligue des nations, l'attaquant prolifique Cristiano Ronaldo pourrait revenir en sélection à tout moment. Selon le technicien, le destin du capitaine légendaire ne dépend que de lui et les portes restent ouvertes. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Cette situation fait suite à un conflit survenu lors des derniers rassemblements de l'équipe. Après une victoire à l'extérieur contre le Pays de Galles, le Portugal se préparait pour les rencontres contre la Norvège et le Danemark. Mécontent d'avoir perdu sa place de titulaire, l'attaquant de 41 ans a été laissé sur le banc lors du match contre la Norvège sans entrer en jeu.

Selon Goal.com, c'était la première fois depuis 2008 que le célèbre joueur restait sur le banc lors d'un match officiel sans fouler la pelouse. Après que l'entraîneur a confirmé qu'il ne le titulariserait pas non plus pour le match suivant, l'attaquant d'Al-Nassr a quitté le camp de l'équipe nationale de manière abrupte.

Plus tard, sur ses réseaux sociaux, le joueur a écrit qu'il expliquerait en temps voulu les raisons de ce geste à tous les Portugais. Malgré cela, l'entraîneur Jorge Jesus a tenté d'apaiser la situation, exprimant sa volonté de discuter avec le capitaine expérimenté avant les matchs de novembre.

Réaction de l'équipe et résultats

Malgré l'absence de Ronaldo, les champions en titre ont poursuivi leur parcours victorieux en Ligue des nations. Le succès 2-1 contre la Norvège a offert à l'équipe une qualification pour les quarts de finale et une avance de six points sur le Danemark dans le groupe.

En son absence, l'attaquant du Milan, Gonçalo Ramos, qui a eu sa chance en attaque, a réussi à marquer lors des trois matchs disputés. Néanmoins, les joueurs de l'équipe nationale continuent de soutenir leur capitaine.

Après le match, le défenseur João Cancelo a déclaré à la chaîne RTP : « Cristiano est notre capitaine, le meilleur joueur de l'histoire du Portugal. Nous croyons qu'une issue positive sera trouvée ». Son coéquipier Nuno Mendes a également souligné qu'ils accueilleraient Cris à bras ouverts s'il revenait en sélection.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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