Le départ de Cristiano Ronaldo de l'équipe nationale prend une tournure politique

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Le départ de Cristiano Ronaldo de l'équipe nationale prend une tournure politique

Le départ inattendu du capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, du camp d'entraînement a suscité des débats passionnés dans les cercles politiques du pays. Selon Goal.com, le ministre de l'Économie, Manuel Castro Almeida, a ouvertement reconnu l'importance capitale de l'attaquant d'Al-Nassr pour la nation, non seulement sur le plan sportif, mais aussi économique et culturel. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte l'information.

Ronaldo, la marque la plus célèbre du Portugal

Le ministre a souligné que dans de nombreuses régions du monde, les gens découvrent le Portugal grâce à Cristiano Ronaldo. Dans une interview accordée à la chaîne Now Canal, le haut fonctionnaire a qualifié, sur un ton humoristique, le footballeur expérimenté de « plus grande entreprise du Portugal ». Bien qu'il ait déclaré ne pas vouloir s'immiscer dans les désaccords tactiques avec l'entraîneur Jorge Jesus, il a insisté sur le fait que le pays ne devait pas se permettre de perdre une personnalité d'une telle envergure mondiale.

Rappelons que le fait de ne pas avoir été titularisé et d'être resté sur le banc lors du match contre la Norvège a provoqué le mécontentement du joueur de 41 ans. Après avoir quitté les entraînements à Copenhague et s'être entretenu avec le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, l'attaquant a officiellement quitté le rassemblement de l'équipe nationale mardi.

Mécontentement numérique et réaction des fans

Suite à cet événement, l'« effet Ronaldo » est devenu clairement perceptible sur les plateformes numériques. Le compte Instagram officiel de l'équipe nationale du Portugal a perdu plus de 1,5 million d'abonnés en 48 heures. Les fans ont massivement quitté la page pour protester contre le départ du joueur.

Dans les rues de Lisbonne et d'Oeiras, des inconnus ont installé des banderoles mystérieuses près du siège de la Fédération portugaise de football. On pouvait y lire : « Tu seras toujours notre capitaine », tout en critiquant les décisions de l'entraîneur Jorge Jesus. Bien que l'équipe ait remporté le match contre le Danemark 4-2 sans Ronaldo, l'opinion publique reste pour l'instant favorable à l'attaquant légendaire.

Le ministre Manuel Castro Almeida a rappelé une fois de plus que le pays ne peut se permettre de perdre un actif aussi précieux. Malgré les tensions sportives, l'influence internationale de Cristiano Ronaldo continue de jouer un rôle décisif dans la promotion de la marque Portugal.

Cristiano RonaldoPortugalFootballManuel Castro AlmeidaAl-Nassr
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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